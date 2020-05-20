Новости общества

18:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КАМАЗ показал, как лечатся от коронавируса сотрудники предприятия

17:31, 20.05.2020
КАМАЗ показал, как лечатся от коронавируса сотрудники предприятия
Фото: скриншот видео

Автогигант КАМАЗ опубликовал репортаж из клиники-санатория «Набережные Челны», где проходят лечение сотрудники предприятия, заразившиеся коронавирусной инфекцией.

В «камазовский» «ковидный» госпиталь были переведены 26 пациентов. До этого они проходили лечение в челнинской инфекционной больницы, рассказала главврач клиники Юлия Файзова.

Благодаря оборудованию до 60 пациентов круглосуточно могут получать 12 л кислорода в минуту, добавила она.

ОбществоМедицинаПромышленность Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров