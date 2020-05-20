КАМАЗ показал, как лечатся от коронавируса сотрудники предприятия
Автогигант КАМАЗ опубликовал репортаж из клиники-санатория «Набережные Челны», где проходят лечение сотрудники предприятия, заразившиеся коронавирусной инфекцией.
В «камазовский» «ковидный» госпиталь были переведены 26 пациентов. До этого они проходили лечение в челнинской инфекционной больницы, рассказала главврач клиники Юлия Файзова.
Благодаря оборудованию до 60 пациентов круглосуточно могут получать 12 л кислорода в минуту, добавила она.ОбществоМедицинаПромышленность Татарстан
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