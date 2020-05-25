В одном из домов Челнов обнаружили сразу три очага коронавируса
Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев рассказал, как в многоквартирном доме с одним подъездом нашли сразу три очага нового коронавируса.
В связи с этим он попросил управляющие компании обратить особое внимание на обработку лифтов и лестничных площадок, сообщает пресс-служба мэрии Челнов.
Неделю назад Бариев назвал главные очаги распространения коронавируса в Челнах. Это заводы ПАО «КАМАЗ», горбольница №5 и БСМП.
Всего в Челнах на данный момент зафиксировано 395 случаев новой коронавирусной инфекции, 109 пациентов поправились. Еще трое скончались.Происшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым