Главное к утру: потери «Газпрома», поручительства предпринимателям и когда построят технопарк для МСБ
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 27 мая.
- Журналист Максим Шевченко обратил внимание, что «Газпром» потерял более 300 млрд рублей за I квартал 2020 года. К концу года эксперты прогнозируют убытки госкомпании на уровне $20 млрд. На сегодня Польша объявила о приостановке транзита российского газа. Кроме того, страна намерена отсудить у компании $1,5 млрд, рассказал Шевченко.
- С начала 2020 года Гарантийный фонд РТ выдал предпринимателям Татарстана 99 поручительств. Их общая сумма составила 489 млн рублей. Благодаря этим мерам предприниматели смогли привлечь кредиты на 1,6 млрд рублей, доложили на встрече президента РТ с предпринимателями.
- Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск в Верховный суд РФ. Он решил оспорить указ президента России Владимира Путина о его отставке.
Иск поступил 20 мая, и суд уже назначил рассмотрение заявления на 30 июня, следует из материалов суда.
- Технопарк Wildberries для представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых введут в эксплуатацию в 2021 году. Строительство планируется начать после передачи земли, которое ожидается в этом году.
Ожидается, что общая площадь предприятия составит 40 тыс. кв. м, оно расположится на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей.
- По данным Росстата, в апреле снижение цен на бензин у производителей по сравнению с мартом в Татарстане составило 7,8%.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым