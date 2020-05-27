Максим Шевченко: убытки «Газпрома» к концу года должны составить около $20 млрд

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Журналист Максим Шевченко обратил внимание, что «Газпром» потерял более 300 млрд рублей за I квартал 2020 года. К концу года эксперты прогнозируют убытки госкомпании на уровне $20 млрд.

На сегодня Польша объявила о приостановке транзита российского газа. Кроме того, страна намерена отсудить у компании $1,5 млрд, рассказал Шевченко.

«Плюс к этому Турция сократила в 7 раз закупки российского газа. В сем раз!», — подчеркнул журналист, добавив, что Анкара вместе с этим наращивает закупки сжиженного газа у Катара.

«Все эти трубы, в которые вкачаны триллионы (посчитать невозможно) наших с вами денег сегодня оказываются никому не нужны», — констатировал Шевченко.

Он отметил, что спасением могли бы стать поставки газа в Китай по запущенной не так давно «Силе Сиибири». Но «Сила Сибири» может окупиться только в 2048 году, заключил жуорналист.