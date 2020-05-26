В Wildberries рассказали, когда построят технопарк для МСБ и самозанятых в Татарстане

Технопарк Wildberries для представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых введут в эксплуатацию в 2021 году, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

Строительство планируется начать после передачи земли, которое ожидается в этом году.

Ожидается, что общая площадь предприятия составит 40 тысяч кв. м, оно расположится на территории ТОСЭР «Зеленодольск». Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей.

О строительстве этого технопарка договорились сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук в ходе онлайн-встречи. Куратором проекта назначен уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

