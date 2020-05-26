С начала года Гарантийный фонд выдал предпринимателям Татарстана поручительства почти на 0,5 млрд рублей

С начала 2020 года Гарантийный фонд РТ выдал предпринимателям Татарстана 99 поручительств. Их общая сумма составила 489 млн рублей.

Благодаря этим мерам предприниматели смогли привлечь кредиты на 1,6 млрд рублей, доложили сегодня на встрече президента РТ с предпринимателями.

Самым востребованным у бизнеса стал антикризисный продукт «Реструктуризация», по которому выданы поручительства на 372 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Региональная лизинговая компания РТ сообщила, что с 2017 года по март 2020-го профинансированы 70 субъектов малого предпринимательства на сумму 2,28 млрд рублей.

Напомним, что президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с предпринимателями меры господдержки. Власти республики всегда готовы к диалогу и поиску совместных решений, отметил руководитель РТ.