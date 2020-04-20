Главное за выходные: возобновление работы парикмахерских, помощь самозанятым, карантин из-за COVID-19 в ДРКБ Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 20 апреля.
- С сегодняшнего дня парикмахерские в Татарстане возобновляют свою работу. Для них установлен ряд правил. Клиентов следует принимать только по записи, а также организовать между их приемами 10-минутные перерывы и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. Для похода в парикмахерскую в цифровых пропусках появится специальная цель выхода из дома под номером 11 — «посещение парикмахерской». Она будет доступна лишь один раз в месяц и оформить пропуск можно будет только на сайте covid19.tatarstan.ru.
- Также с сегодняшнего дня татарстанцы должны находиться в маске в местах розничной торговли и в общественном транспорте. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, было опубликовано на выходных.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к федеральному правительству с просьбой оказать антикризисные меры поддержки индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
- В Казани в студенческом комплексе «Деревня Универсиады» нашли мертвую второкурсницу Поволжской академии спорта и туризма. Известно, что она покончила с собой из-за неразделенной любви. Об этом девушка написала в предсмертной записке. Инцидент произошел вечером 13 апреля. Соседки по комнате разъехались на период самоизоляции, а девушка осталась в общежитии.
- В ДРКБ в Казани ужесточили меры безопасности. Причиной послужило то, что мать одного из пациентов вернулась к ребенку из Москвы с симптомами коронавирусной инфекции.
- Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод намерен обратиться в Национальную ассоциацию телерадиовещателей и в Общественную коллегию с просьбой изучить реплики и сцены в сериале «Зулейха открывает глаза». Мусульмане были задеты интимной сценой в мечети, а также перечислением имен реальных духовных деятелей ислама.
- Помощник президента Татарстана и член совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олеся Балтусова сообщила о вандалах, которые разрушают Офицерский дом Порохового завода. По ее словам, на здания выдирают кровлю, разбивают окна, выносят батареи, печные дверцы.
- Власти могут принять дальнейшие решения по ситуации с коронавирусом в течение недели. Также, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия может выйти на плато по коронавирусу на этой неделе.
- Из резервного фонда на оснащение коечного фонда больниц правительство РФ выделило регионам 32,4 млрд рублей. Из этой суммы Татарстану выделено 378 млн рублей.
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