Правозащитники попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»

Член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод намерен обратиться в Национальную ассоциацию телерадиовещателей и в Общественную коллегию с просьбой изучить реплики и сцены в сериале «Зулейха открывает глаза». Мусульмане были задеты интимной сценой в мечети, а также перечислением имен реальных духовных деятелей ислама.

По словам Александра Брода, к нему обратились представители ДУМ России. Сцена, где реальных муфтиев показали политзаключенными выразила недоумение.

«С какой целью это было сделано, непонятно. Автор романа Гузель Яхина также абсолютно не в курсе этого вопроса, то есть авторы сценария, режиссер фильма, видимо, не отдавали себе отчета в том, что такое упоминание может вызвать недоумение, раздражение, обиду со стороны мусульман России», — цитирует правозащитника «РИА Новости».

