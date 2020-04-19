Олеся Балтусова сообщила о мародерстве в Офицерском доме Порохового завода Казани

Помощник президента Татарстана и член совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олеся Балтусова сообщила о вандалах, которые разрушают Офицерский дом Порохового завода. По ее словам, у здания выдирается кровля, разбиваются окна, выносятся батареи, печные дверцы.

О том, что мародеры разбирают исторический объект, сообщил старожил Кировского района Казани Валерий Грязнов. Он видел неизвестных, которые выходили со стороны дома. При этом дом находится рядом с администрацией Казанского порохового завода, и обязанность по сохранности дома лежит на нем как на балансодержателе.

«Дом является по-своему уникальным, так как связан с историей Казанского порохового завода, историей Кировского района и так называемой Пороховой слободы. В доме долгое время проживали представители администрации Порохового завода, дом имеет примечательные особенности строительных конструкций, заключение о ценности которых дано казанскими реставраторами. Руководство Казанского порохового завода никак не распространяет меры по охране объектов и территории завода на данный дом. Ситуация ужасающая», — написала Балтусова, попросив распространить информацию в СМИ.

Ранее общественники пытались через суд признать статус Офицерского дома Порохового завода как памятника культурного наследия, но не смогли.

