Татарстану выделено 380 млн на помощь больным с коронавирусом
Из резервного фонда на оснащение коечного фонда больниц правительство РФ выделило регионам 32,4 млрд рублей. Из этой суммы Татарстану выделено 378 млн рублей.
Согласно документу на сайте правительства РФ, деньги направятся на обеспечение системой снабжения кислородом и средствами индивидуальной защиты для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. Дотации поступят в течение трех рабочих дней.
Контроль за использованием средств возложен на Минздрав России.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым