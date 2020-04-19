В отделение онкобольных ДРКБ с симптомами коронавируса вернулась из Москвы мать одного из пациентов

ДРКБ в Казани ужесточил меры безопасности в больнице. Причиной послужило то, что мать одного из пациентов вернулась к ребенку из Москвы с симптомами коронавирусной инфекции.

Как сообщает пресс-служба больницы, мама одного из онкобольных детей ездила в Москву на консультацию в институт имени Димы Рогачева. По приезду она пришла в отделение к ребенку. Через неделю у нее проявились симптомы ОРВИ.

Женщину немедленно изолировали от ребенка и госпитализировали. Она сдала анализы на COVID-19 и рентгенографию. В динамике отмечался ложноположительный результат, это реакция ПЦР. Тем не менее, в целях безопасности пациентов онкогематологического отделения на сутки перевели в третий лечебный корпус на улице Сафиуллина, чтобы продезинфицировать отделение в ДРКБ. Была подготовлена шлюзовая система, чтобы дети и родители могли через нее выходить и заходить, не соприкасаясь с другими пациентами.

Кроме этого для недопущения проникновения коронавирусной инфекции, в отделении врачи работают в стерильной одежде.

«В этом отделении есть правило: когда рядом ребенок проходит химиотерапию, а родитель чувствует недомогание, его стараются заменить. На фоне химиотерапии у пациента угнетаются все ростки костного мозга, снижается иммунитет. Поэтому ребенок очень подвержен любому инфекционному процессу — и вирусному, и бактериальному», — объясняют повышенные меры безопасности врачи.

