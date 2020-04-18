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Минниханов попросил правительство РФ оказать помощь предпринимателям и самозанятым

15:39, 18.04.2020 1
Минниханов попросил правительство РФ оказать помощь предпринимателям и самозанятым
Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к федеральному правительству с просьбой оказать антикризисные меры поддержки индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Согласно постановлению правительства РФ, гражданам уволенным и признанным безработными с 1 марта этого года положено пособие в размере 12,1 тыс. рублей. Однако в эту категорию не попадают индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Рустам Минниханов направил письмо в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина с просьбой включить их в перечень, что бы эти граждане также могли получить поддержку в это непростое время. Стоит отметить, что в части самозанятых речь идёт о тех, кто не менее одного раза оплатил налог на профессиональный доход, передает пресс-служба президента РТ.

ОбществоВластьЭкономикаБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:17
    А зачем им помогать??? они и так доходы имеют. все работают то дома то на работе. скрытно.
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