Минниханов попросил правительство РФ оказать помощь предпринимателям и самозанятым

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к федеральному правительству с просьбой оказать антикризисные меры поддержки индивидуальным предпринимателям и самозанятым.

Согласно постановлению правительства РФ, гражданам уволенным и признанным безработными с 1 марта этого года положено пособие в размере 12,1 тыс. рублей. Однако в эту категорию не попадают индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Рустам Минниханов направил письмо в адрес премьер-министра страны Михаила Мишустина с просьбой включить их в перечень, что бы эти граждане также могли получить поддержку в это непростое время. Стоит отметить, что в части самозанятых речь идёт о тех, кто не менее одного раза оплатил налог на профессиональный доход, передает пресс-служба президента РТ.