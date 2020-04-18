Татарстанцев обязали носить маски в магазинах и в общественном транспорте
Премьер-министр Татарстана подписал постановление, вносящее изменения в документ, принятый правительством республики ранее.
Так, в список дополнений в частности вошло то, что татарстанцы должны находиться в маске в местах розничной торговли и в общественном транспорте.
Новый документ вступает в силу с понедельника, 20 апреля.
Напомним, ранее в Татарстане разрешили работу парикмахерских.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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