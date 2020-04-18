В Татарстане официально разрешили работу парикмахерских

В Татарстане официально разрешили работу парикмахерских в условиях всеобщей самоизоляции на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, появилось на интернет-портале правовой информации.

В частности, для парикмахерских установили ряд правил,которые они должны соблюдать, чтобы работать во время режима самоизоляции.

Так, перед началом смены у сотрудников необходимо измерять температуру тела, спрашивать о наличии симптомов ОРВИ и не допускать до работы лица с признаками респираторных заболеваний, нужно дезинфицировать поверхности в помещении, места общего пользования, а также инвентарь и оборудование не менее трех раз в день, разместить в общедоступных местах информацию о профилактике ОРВИ, после окончания смены проводить влажную уборку помещения с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.



Кроме того, у сотрудников должны иметься при себе маски и антисептики, для посетителей должна быть предоставлена возможность воспользоваться дезинфицирующими средствами. Клиентов следует принимать только по записи, а также организовать между их приемами 10-минутные перерывы и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Отмечается, что для похода в парикмахерскую в цифровых пропусках появится специальная цель выхода из дома под номером 11 — «посещение парикмахерской».

