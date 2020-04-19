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В казанской деревне универсиады нашли тело 20-летней студентки

18:29, 19.04.2020
В казанской деревне универсиады нашли тело 20-летней студентки
Фото: wikipedia.org

В Казани в студенческом комплексе «Деревня Универсиада» нашли мёртвую второкурсницу Поволжской академии спорта и туризма Александру Лебедеву.

Известно, что она покончила с собой из-за неразделенной любви. Об этом девушка написала в своей предсмертной записке.

Инциидент произошел вечером 13 марта. Соседки по комнате разъехались на период самоизоляции, а девушка осталась в общежитии.

Вуз сейчас оказывает помощь для транспортировки и захоронения тела, сообщает пресс-служба ПГАФКСиТ.

Также в академию поступила телеграма с соболезнованиями от министра спорта РФ Олега Матыцина.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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