В казанской деревне универсиады нашли тело 20-летней студентки

В Казани в студенческом комплексе «Деревня Универсиада» нашли мёртвую второкурсницу Поволжской академии спорта и туризма Александру Лебедеву.

Известно, что она покончила с собой из-за неразделенной любви. Об этом девушка написала в своей предсмертной записке.

Инциидент произошел вечером 13 марта. Соседки по комнате разъехались на период самоизоляции, а девушка осталась в общежитии.

Вуз сейчас оказывает помощь для транспортировки и захоронения тела, сообщает пресс-служба ПГАФКСиТ.

Также в академию поступила телеграма с соболезнованиями от министра спорта РФ Олега Матыцина.