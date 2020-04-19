В казанской деревне универсиады нашли тело 20-летней студентки
В Казани в студенческом комплексе «Деревня Универсиада» нашли мёртвую второкурсницу Поволжской академии спорта и туризма Александру Лебедеву.
Известно, что она покончила с собой из-за неразделенной любви. Об этом девушка написала в своей предсмертной записке.
Инциидент произошел вечером 13 марта. Соседки по комнате разъехались на период самоизоляции, а девушка осталась в общежитии.
Вуз сейчас оказывает помощь для транспортировки и захоронения тела, сообщает пресс-служба ПГАФКСиТ.
Также в академию поступила телеграма с соболезнованиями от министра спорта РФ Олега Матыцина.ПроисшествияОбщество Татарстан
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