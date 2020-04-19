В Кремле допустили принятие новых решений по коронавирусу в течение недели

Власти могут принять дальнейшие решения по ситуации с коронавирусом в течение недели, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — рассказал он в эфире «Москва.Кремль.Путин».

По словам Пескова, все решения являются сложной комбинацией с полным приоритетом здоровья граждан.

Также он обратил внимание на то, что нужно не дать задохнуться экономике, передает RT.

Ранее сообщалось, что Россия может выйти на плато на следующей неделе.

