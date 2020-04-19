В Кремле допустили принятие новых решений по коронавирусу в течение недели
Власти могут принять дальнейшие решения по ситуации с коронавирусом в течение недели, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме», — рассказал он в эфире «Москва.Кремль.Путин».
По словам Пескова, все решения являются сложной комбинацией с полным приоритетом здоровья граждан.
Также он обратил внимание на то, что нужно не дать задохнуться экономике, передает RT.
Ранее сообщалось, что Россия может выйти на плато на следующей неделе.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым