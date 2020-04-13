Итоги дня: новые цели для получения СМС-пропуска в РТ, уголовные дела из-за фейков о коронавирусе в РТ и Башкирии, новый препарат от вируса
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 14 апреля.
- В Татарстане появились четыре новые цели для оформления СМС-пропуска. Теперь самозанятые и курьеры могут оформлять цифровые пропуска. Пропуска будут действовать с 8.00 до 20.00. Для того чтобы зарегистрироваться в системе, следует указать свой ИНН.
- Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело из-за фейка о вспышке коронавируса в Высокогорской центральной районной больнице. Также Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту распространения недостоверной информации о побеге главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе.
- Президент России Владимир Путин предложил создать единый федеральный резерв для закупки средств защиты врачей, чтобы из него направлять помощь регионам и медицинским организациям. Также он заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
- В России разработали еще один препарат для лечения коронавируса. Он уже тестировался в ряде стран. Клинические испытания начнутся через 10—12 дней.
- Завод Ford Sollers в Елабуге возобновил производство машин как системообразующее предприятие, выполнив все предписания Роспотребнадзора. Сейчас на заводе планируется изготовление и отгрузка автомобилей Ford Transit, в том числе специальных версий, по заказу крупных партнеров.
- Татарстан занял второе место в рейтинге по борьбе с COVID-19 среди российских регионов. Исследование проводилось Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Так, эксперты при составлении рейтинга учли то, что в республике приостановили работу торговых центров, магазинов площадью более 100 кв. м и ввели пропускную систему.
- В Татарстане за сутки выявлено 11 заболевших. Среди 11 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции только двое госпитализированы. Остальные девять пациентов лечатся на дому.
- В целом за последние сутки в России диагностировано 2 558 новых случаев заболевания коронавирусом. Заболевшие выявлены в 62 регионах страны.
Таким образом, число инфицированных увеличилось до 18 342 случаев. Зафиксировано 148 летальных исходов.
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