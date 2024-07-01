Новое в июле: рост тарифов ЖКХ, повышение зарплат бюджетникам и возмещение похищенных денег
В этом месяце россиян ожидают важные изменения. По традиции с 1 июля в стране поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги — суммы в платежках за воду, тепло и газ заметно вырастут. Кроме того, будут проиндексированы пенсии, отменены банковские комиссии для отдельных категорий граждан и повышены зарплаты бюджетникам. Подробнее о том, что изменится в жизни татарстанцев с 1 июля — в обзоре «Реального времени».
Сегодня в России вступают в силу нововведения, которые коснутся многих граждан. В большинстве регионов вырастут тарифы ЖКХ, дороже станет и оформление биометрического загранпаспорта. Сложнее будет купить квартиру или получить автокредит. Зато банки начнут возмещать клиентам похищенные мошенниками средства с карт и проверять все денежные переводы. Кроме того, пенсионерам проиндексируют пенсии.
Конец льготной ипотеки
С 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека с государственной поддержкой под 8% годовых. Многие банки уже в июне не принимали новые заявки граждан, желающих приобрести квартиры в новостройках в рамках программы. Кредитные организации торопились успеть выдать ранее одобренные займы на покупку недвижимости.
В правительстве решили отменить льготную ипотеку, считая, что программа достигла своих целей — поддержки сектора строительства и повышения доступности жилья. Программу вводили во время пандемии, поскольку строительная отрасль была в числе наиболее пострадавших. На первичном рынке недвижимости наблюдался резкий рост цен и большой разрыв в стоимости «квадрата» жилья по сравнению со вторичкой. Кроме того, льготную ипотеку массово использовали не для решения квартирного вопроса, а в качестве инвестирования средств.
Представители отрасли констатируют — начинается новая эра на рынке жилья. Сейчас банки существенно увеличили требования к первоначальным взносам, соответственно девелоперы ожидают падения спроса, по некоторым оценкам — до 40%. «Плюс к этому увеличатся ставки для части аудитории и по «Семейной ипотеке». Ожидаем также отмену возможности субсидировать ставки. Весь этот комплекс мер направлен на охлаждение рынка недвижимости и приведет к сокращению спроса, падению уровня продаж, а значит и торможению роста цен на недвижимость, по крайней мере на первые несколько месяцев», — прогнозировала ситуацию «Реальному времени» эксперт рынка Антонина Дарчинова.
Повышение тарифов на услуги ЖКХ
С 1 июля в России меняются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. До этого крупную индексацию платы за ЖКХ проводили в 2022 году, и вот сейчас, почти после двухлетнего перерыва, суммы в платежках за водоснабжение, электроэнергию и газоснабжение снова вырастут.
В каждом субъекте страны утверждены свои тарифы, но при этом регионы ориентируются на предельные значения, установленные правительством. Власти уверяют, что в среднем по России рост цен на ЖКУ составит порядка 9,8%. В отдельных населенных пунктах индексация может быть выше, но не более предельного значения. В Татарстане тарифы вырастут в среднем на 10,8%, а предельный индекс по отдельным образованиям составит 4,9%.
Больше всего подорожают услуги водоотведения — на 15,7%, в среднем до 33,81 руб./куб. м. Газ вырастет в цене на 11,2% — до 7,47 руб./куб. м. Одноставочный тариф на электроснабжение поднимется на 8,8% — до 5,09 руб./кВт·ч, для населения в домах с электроплитами — до 4,10 руб./кВт·ч, для населения в сельских населенных пунктах — 3,57 руб./кВт·ч. По теплу и водоснабжению тарифы дифференцированные, ознакомиться с ними можно на сайте Госкомитета РТ по тарифам.
Банковские комиссии при оплате коммуналки отменят
Несколько скрасит подорожание услуг ЖКХ освобождение от уплаты банковской комиссии при их оплате. Но этой льготой смогут воспользоваться лишь отдельные категории граждан:
- пенсионеры;
- ветераны боевых действий;
- взрослые члены многодетных семей;
- члены семей погибших участников боевых действий и Великой Отечественной войны, члены семьи умерших ветеранов с инвалидностью;
- люди с инвалидностью.
Комиссию не будут взыскивать не только при оплате основного долга по услугам ЖКХ, но и в случае погашения штрафных пеней. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно предъявить в отделении банка документ, который подтвердит право на льготы.
Повышение зарплаты бюджетникам
Приятные новости в этом месяце ждут бюджетников — в ряде регионов России, в том числе и в Татарстане, им поднимут зарплату. Прибавку получат прежде всего сотрудники в сфере образования и здравоохранения, а именно наставники, руководители, учителя и медработники.
Соответствующее постановление с новыми тарифами и коэффициентами для расчета зарплаты бюджетных работников Кабинет министров Татарстана принял еще в мае. Изменения в оплате труда коснутся работников государственных учреждений РТ, зарплата которых рассчитывается на основе единой тарифной сетки. В ряде случаев доходы этих сотрудников могут вырасти на четверть.
Сформировать «новую модель» оплаты труда для российских бюджетников поручил Владимир Путин. В послании Федеральному собранию глава государства отметил, как важно решить проблему неравенства зарплат работников этой сферы и указал «принять окончательное решение для всей страны» к 2026 году.
Индексация пенсий
Отдельные категории российских пенсионеров, начиная с июля, также ожидает прибавка. Более высокие пенсионные выплаты получат:
- Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет. Дня них увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. В этом году она составляет 8134,88 рубля, а для лиц старше обозначенного возраста — вырастет вдвое, то есть после 80-го дня рождения пенсионер начнет получать фиксированную выплату в размере 16 268,66 рубля.
- Пенсионеры, закончившие трудовую деятельность. По окончании трудового договора им нужно подать в СФР заявление на перерасчет пенсии. Выплату проиндексируют за все время, что гражданин работал.
- Военные пенсионеры и члены их семей, которые постоянно проживали в новых регионах России на 30 сентября 2022 года — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Этой категории граждан начнут начислять пенсии по российским стандартам.
Часть выплат будет назначена автоматически, к примеру, при достижении 80 лет. Но в остальных случаях пенсионерам придется обращаться в отделение Социального фонда России для перерасчета или назначения дополнительных выплат.
Назначение накопительной пенсии упростят
В России изменился порядок получения всей суммы накопительной пенсии. Выплату назначали по правилу: размер ежемесячной выплаты составляет 10% (или менее) от величины федерального прожиточного минимума (ПМ) на пенсионера. В этом году федеральный ПМ равен 13 290 рублей. Для расчета берут накопленную сумму на лицевом счете пенсионера и период дожития по нормам правительства.
К примеру, если пенсионер скопил 300 тысяч рублей, ежемесячная выплата на 22 года составит 1 136,36 рубля. Так как это меньше установленного предела, можно получить всю сумму единовременно.
Пособие по безработице пересчитают
С июля в России вводят новый порядок расчета пособия по безработице. Теперь для назначения выплаты будут использовать данные обо всех доходах гражданина, а не только тех, на которые начислены пенсионные взносы.
Сейчас для расчета используют средний заработок, который ранее получал гражданин до постановки на учет в центр занятости населения. Прежде в расчетах применяли три месяца, которые предшествовали календарному кварталу перед месяцем обращения в ЦЗН.
С 4 июля средний заработок будут учитывать за три месяца, которые предшествуют месяцу перед увольнением. Исключение составят уволенные с военной службы по призыву.
Если сотрудник не имел дохода или брал больничный в течение указанного времени, в его отношении применят другой период расчета в пределах 12 календарных месяцев. Если же он отработал менее одного месяца, поскольку был в декретном отпуске, работодатель исчислит средний заработок из фактически отработанного времени.
Надбавки для закредитованных заемщиков
Закредитованность россиян вызывает большие опасения у Центробанка. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной больше всего встревожены объемом выданных гражданам займов под высокие проценты, что повышает риски по невыплатам.
По этой причине регулятор решил ввести повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Надбавки распространят на заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%. В тех случаях, когда клиенту предстоит отдавать на обслуживание кредитов и других обязательных платежей более половины своих доходов, для него будет действовать надбавка к риску. В глазах банка такой заемщик будет выглядеть менее выгодным клиентом, поскольку на него придется закладывать больше ресурсов на случай невыплаты. Шансы на одобрение кредита в такой ситуации значительно снизятся. Придется подбирать более бюджетный автомобиль или накопить больше денег на первоначальный взнос.
Для потребительских кредитов введут макропруденциальные лимиты. В кредитном портфеле банка заемщиков с нагрузкой более 50% не должно быть больше 20%.
Гражданам будут возмещать похищенные мошенниками деньги
Российские банки обязали с 24 июля возмещать населению похищенные деньги, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Но существует ряд условий:
- если банк допустил перевод на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ РФ,
- не направил клиенту уведомление о совершении перевода,
- клиент потерял карту и предупредил об этом банк.
Во всех этих случаях клиенту компенсируют утерю. Пострадавший должен обратиться в банк с заявлением на возврат, похищенную сумму вернут в течение месяца.
Загранпаспорт обойдется дороже
Жителям России, которые сейчас захотят оформить загранпаспорт нового образца, документ обойдется дороже. С 1 июля стоимость госпошлины за услугу повысят:
- для взрослых — до 6 тысяч рублей;
- для детей — до 3 тысяч рублей.
Некоторые граждане успели подать заявление на загранник до обозначенной даты, госпошлина обошлась им по прежним тарифам. Подавать заявление на оформление документа удобнее всего через портал «Госуслуги» или в МФЦ.
Крепкий алкоголь подорожает
Под эту категорию попадают напитки с крепостью более 28 градусов. На эту алкогольную продукцию обновят минимальные цены, которые должны учитывать магазины и производители:
- водка — розничная цена 299 рублей, оптовая — 246 рублей;
- коньяк — розничная 556 рублей, оптовая — 427 рублей;
- бренди — розничная 403 рубля, оптовая — 311 рублей.
На спиртное объемом 0,5 л и выше цены ниже этих значений с учетом НДС устанавливать нельзя. Кроме того, отели и рестораны, в меню которых есть продажа порционного алкоголя, будут передавать информацию о каждой продаже в ЕГАИС.
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