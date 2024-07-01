Новое в июле: рост тарифов ЖКХ, повышение зарплат бюджетникам и возмещение похищенных денег

Фото: коллаж realnoevremya.ru

В этом месяце россиян ожидают важные изменения. По традиции с 1 июля в стране поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги — суммы в платежках за воду, тепло и газ заметно вырастут. Кроме того, будут проиндексированы пенсии, отменены банковские комиссии для отдельных категорий граждан и повышены зарплаты бюджетникам. Подробнее о том, что изменится в жизни татарстанцев с 1 июля — в обзоре «Реального времени».



Сегодня в России вступают в силу нововведения, которые коснутся многих граждан. В большинстве регионов вырастут тарифы ЖКХ, дороже станет и оформление биометрического загранпаспорта. Сложнее будет купить квартиру или получить автокредит. Зато банки начнут возмещать клиентам похищенные мошенниками средства с карт и проверять все денежные переводы. Кроме того, пенсионерам проиндексируют пенсии.



Конец льготной ипотеки

С 1 июля 2024 года в России перестала действовать льготная ипотека с государственной поддержкой под 8% годовых. Многие банки уже в июне не принимали новые заявки граждан, желающих приобрести квартиры в новостройках в рамках программы. Кредитные организации торопились успеть выдать ранее одобренные займы на покупку недвижимости.

Многие банки уже в июне не принимали новые заявки граждан, желающих приобрести квартиры в новостройках в рамках программы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В правительстве решили отменить льготную ипотеку, считая, что программа достигла своих целей — поддержки сектора строительства и повышения доступности жилья. Программу вводили во время пандемии, поскольку строительная отрасль была в числе наиболее пострадавших. На первичном рынке недвижимости наблюдался резкий рост цен и большой разрыв в стоимости «квадрата» жилья по сравнению со вторичкой. Кроме того, льготную ипотеку массово использовали не для решения квартирного вопроса, а в качестве инвестирования средств.

Представители отрасли констатируют — начинается новая эра на рынке жилья. Сейчас банки существенно увеличили требования к первоначальным взносам, соответственно девелоперы ожидают падения спроса, по некоторым оценкам — до 40%. «Плюс к этому увеличатся ставки для части аудитории и по «Семейной ипотеке». Ожидаем также отмену возможности субсидировать ставки. Весь этот комплекс мер направлен на охлаждение рынка недвижимости и приведет к сокращению спроса, падению уровня продаж, а значит и торможению роста цен на недвижимость, по крайней мере на первые несколько месяцев», — прогнозировала ситуацию «Реальному времени» эксперт рынка Антонина Дарчинова.

Сейчас банки существенно увеличили требования к первоначальным взносам по ипотеке. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Повышение тарифов на услуги ЖКХ

С 1 июля в России меняются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. До этого крупную индексацию платы за ЖКХ проводили в 2022 году, и вот сейчас, почти после двухлетнего перерыва, суммы в платежках за водоснабжение, электроэнергию и газоснабжение снова вырастут.

В каждом субъекте страны утверждены свои тарифы, но при этом регионы ориентируются на предельные значения, установленные правительством. Власти уверяют, что в среднем по России рост цен на ЖКУ составит порядка 9,8%. В отдельных населенных пунктах индексация может быть выше, но не более предельного значения. В Татарстане тарифы вырастут в среднем на 10,8%, а предельный индекс по отдельным образованиям составит 4,9%.

Больше всего подорожают услуги водоотведения — на 15,7%, в среднем до 33,81 руб./куб. м. Газ вырастет в цене на 11,2% — до 7,47 руб./куб. м. Одноставочный тариф на электроснабжение поднимется на 8,8% — до 5,09 руб./кВт·ч, для населения в домах с электроплитами — до 4,10 руб./кВт·ч, для населения в сельских населенных пунктах — 3,57 руб./кВт·ч. По теплу и водоснабжению тарифы дифференцированные, ознакомиться с ними можно на сайте Госкомитета РТ по тарифам.

Газ вырастет в цене на 11,2% — до 7,47 руб./куб. м. Реальное время / realnoevremya.ru

Банковские комиссии при оплате коммуналки отменят

Несколько скрасит подорожание услуг ЖКХ освобождение от уплаты банковской комиссии при их оплате. Но этой льготой смогут воспользоваться лишь отдельные категории граждан:

пенсионеры;

ветераны боевых действий;

взрослые члены многодетных семей;

члены семей погибших участников боевых действий и Великой Отечественной войны, члены семьи умерших ветеранов с инвалидностью;

люди с инвалидностью.

Комиссию не будут взыскивать не только при оплате основного долга по услугам ЖКХ, но и в случае погашения штрафных пеней. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно предъявить в отделении банка документ, который подтвердит право на льготы.

Комиссию не будут взыскивать не только при оплате основного долга по услугам ЖКХ, но и в случае погашения штрафных пеней. Маргарита Головатенко / realnoevremya.ru

Повышение зарплаты бюджетникам

Приятные новости в этом месяце ждут бюджетников — в ряде регионов России, в том числе и в Татарстане, им поднимут зарплату. Прибавку получат прежде всего сотрудники в сфере образования и здравоохранения, а именно наставники, руководители, учителя и медработники.

Соответствующее постановление с новыми тарифами и коэффициентами для расчета зарплаты бюджетных работников Кабинет министров Татарстана принял еще в мае. Изменения в оплате труда коснутся работников государственных учреждений РТ, зарплата которых рассчитывается на основе единой тарифной сетки. В ряде случаев доходы этих сотрудников могут вырасти на четверть.

Сформировать «новую модель» оплаты труда для российских бюджетников поручил Владимир Путин. В послании Федеральному собранию глава государства отметил, как важно решить проблему неравенства зарплат работников этой сферы и указал «принять окончательное решение для всей страны» к 2026 году.

Прибавку получат прежде всего сотрудники в сфере образования и здравоохранения, а именно наставники, руководители, учителя и медработники. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Индексация пенсий

Отдельные категории российских пенсионеров, начиная с июля, также ожидает прибавка. Более высокие пенсионные выплаты получат:

Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет. Дня них увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. В этом году она составляет 8134,88 рубля, а для лиц старше обозначенного возраста — вырастет вдвое, то есть после 80-го дня рождения пенсионер начнет получать фиксированную выплату в размере 16 268,66 рубля.

Пенсионеры, закончившие трудовую деятельность. По окончании трудового договора им нужно подать в СФР заявление на перерасчет пенсии. Выплату проиндексируют за все время, что гражданин работал.

Военные пенсионеры и члены их семей, которые постоянно проживали в новых регионах России на 30 сентября 2022 года — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Этой категории граждан начнут начислять пенсии по российским стандартам.

Часть выплат будет назначена автоматически, к примеру, при достижении 80 лет. Но в остальных случаях пенсионерам придется обращаться в отделение Социального фонда России для перерасчета или назначения дополнительных выплат.

Отдельные категории российских пенсионеров, начиная с июля, также ожидает прибавка. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Назначение накопительной пенсии упростят

В России изменился порядок получения всей суммы накопительной пенсии. Выплату назначали по правилу: размер ежемесячной выплаты составляет 10% (или менее) от величины федерального прожиточного минимума (ПМ) на пенсионера. В этом году федеральный ПМ равен 13 290 рублей. Для расчета берут накопленную сумму на лицевом счете пенсионера и период дожития по нормам правительства.

К примеру, если пенсионер скопил 300 тысяч рублей, ежемесячная выплата на 22 года составит 1 136,36 рубля. Так как это меньше установленного предела, можно получить всю сумму единовременно.

Пособие по безработице пересчитают

С июля в России вводят новый порядок расчета пособия по безработице. Теперь для назначения выплаты будут использовать данные обо всех доходах гражданина, а не только тех, на которые начислены пенсионные взносы.

Сейчас для расчета используют средний заработок, который ранее получал гражданин до постановки на учет в центр занятости населения. Прежде в расчетах применяли три месяца, которые предшествовали календарному кварталу перед месяцем обращения в ЦЗН.

С 4 июля средний заработок будут учитывать за три месяца, которые предшествуют месяцу перед увольнением. Исключение составят уволенные с военной службы по призыву.

Если сотрудник не имел дохода или брал больничный в течение указанного времени, в его отношении применят другой период расчета в пределах 12 календарных месяцев. Если же он отработал менее одного месяца, поскольку был в декретном отпуске, работодатель исчислит средний заработок из фактически отработанного времени.

Теперь для назначения выплаты по безработице будут использовать данные обо всех доходах гражданина. Илья Репин / realnoevremya.ru

Надбавки для закредитованных заемщиков

Закредитованность россиян вызывает большие опасения у Центробанка. В ведомстве Эльвиры Набиуллиной больше всего встревожены объемом выданных гражданам займов под высокие проценты, что повышает риски по невыплатам.

По этой причине регулятор решил ввести повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Надбавки распространят на заемщиков, у которых показатель долговой нагрузки (ПДН) превышает 50%. В тех случаях, когда клиенту предстоит отдавать на обслуживание кредитов и других обязательных платежей более половины своих доходов, для него будет действовать надбавка к риску. В глазах банка такой заемщик будет выглядеть менее выгодным клиентом, поскольку на него придется закладывать больше ресурсов на случай невыплаты. Шансы на одобрение кредита в такой ситуации значительно снизятся. Придется подбирать более бюджетный автомобиль или накопить больше денег на первоначальный взнос.

Для потребительских кредитов введут макропруденциальные лимиты. В кредитном портфеле банка заемщиков с нагрузкой более 50% не должно быть больше 20%.

Шансы на одобрение кредита снизятся, придется подбирать более бюджетный автомобиль или накопить больше денег на первоначальный взнос. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Гражданам будут возмещать похищенные мошенниками деньги

Российские банки обязали с 24 июля возмещать населению похищенные деньги, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Но существует ряд условий:

если банк допустил перевод на мошеннический счет, который находится в специальной базе ЦБ РФ,

не направил клиенту уведомление о совершении перевода,

клиент потерял карту и предупредил об этом банк.

Во всех этих случаях клиенту компенсируют утерю. Пострадавший должен обратиться в банк с заявлением на возврат, похищенную сумму вернут в течение месяца.

Российские банки обязали с 24 июля возмещать населению похищенные деньги, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Загранпаспорт обойдется дороже

Жителям России, которые сейчас захотят оформить загранпаспорт нового образца, документ обойдется дороже. С 1 июля стоимость госпошлины за услугу повысят:

для взрослых — до 6 тысяч рублей;

для детей — до 3 тысяч рублей.

Некоторые граждане успели подать заявление на загранник до обозначенной даты, госпошлина обошлась им по прежним тарифам. Подавать заявление на оформление документа удобнее всего через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

Жителям России, которые сейчас захотят оформить загранпаспорт нового образца, документ обойдется дороже. Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Крепкий алкоголь подорожает

Под эту категорию попадают напитки с крепостью более 28 градусов. На эту алкогольную продукцию обновят минимальные цены, которые должны учитывать магазины и производители:

водка — розничная цена 299 рублей, оптовая — 246 рублей;

коньяк — розничная 556 рублей, оптовая — 427 рублей;

бренди — розничная 403 рубля, оптовая — 311 рублей.

На спиртное объемом 0,5 л и выше цены ниже этих значений с учетом НДС устанавливать нельзя. Кроме того, отели и рестораны, в меню которых есть продажа порционного алкоголя, будут передавать информацию о каждой продаже в ЕГАИС.