Году семьи посвящается

Нефтепереработчики дружным коллективом провели День здоровья

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

8 июля в России отметят добрый и трогательный праздник — День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. В Год семьи праздник обретает особое значение. В Нижнекамске по этому случаю проходят различные мероприятия. Одно из самых масштабных, ярких и красочных состоялось на территории культурно-спортивного комплекса «Ильинка». Работники «ТАИФ-НК» вместе со своими семьями собрались на природе, чтобы весело, дружно, позитивно, а главное, спортивно провести время. Гостей ждали йога, игры на сплочение, мастер-класс по изготовлению коктейлей, фокусы. Изюминкой праздника стал кулинарный поединок по приготовлению плова.

«Мы — одна большая семья»

Минувшее воскресенье надолго останется в памяти у работников предприятия и членов их семей. С первых минут мероприятия стало понятно, что день будет насыщенным эмоциями и впечатлениями.

Во главе колонны был генеральный директор предприятия Максим Новиков. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Под рев мотоциклетных моторов на площадку СПК «Ильинка» выехали брутальные мужчины в кожаных куртках. Во главе колонны — генеральный директор предприятия Максим Новиков. Сделав почетный круг, байкеры выстроились в ряд и поприветствовали участников мероприятия.

— Дайте больше шума, — обратился Максим Новиков к присутствующим. — Мы громкая, дружная, веселая компания. О себе еще заявим на весь мир. Производственные победы куются с помощью сильных и здоровых людей. И сегодня мы проводим наш традиционный День спорта, День семьи. Давайте еще раз покажем, насколько мы креативные и сплоченные. Мы — одна большая семья, и пусть в наших семьях будут любовь, мир и благополучие!

Максим Новиков: «Детей надо воспитывать с раннего возраста, показывать хорошие примеры». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Чуть позже корреспонденту «Реального времени» Максим Новиков признался, что сел за руль железного коня более пяти лет назад. Несмотря на загруженный график, старается находить время, чтобы прокатиться с ветерком. К примеру, на совещания в Казань он тоже ездит на мотоцикле.

— Детей нужно воспитывать с раннего возраста, показывать хорошие примеры. Можно дать им в руки телефоны, чтобы они сидели на диванах. А можно дать возможность прикоснуться к железу, посидеть на мотоцикле, о чем-то помечтать, чтобы в будущем обязательно идти к своей цели, — подчеркнул Максим Новиков.

Добрые пожелания участникам мероприятия также высказал лидер вольного мотосообщества Нижнекамска Ильнар Абукаев.

Добрые пожелания высказал лидер вольного мотосообщества Нижнекамска Ильнар Абукаев. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Мотоциклисты приветствуют вас! Хочу отметить, что это дорогого стоит, когда руководитель крупной компании едет с тобой в одной колонне и разговаривает на равных. Мы сегодня приглашены на ваш спортивный праздник. Не стесняйтесь, подходите к мотоциклам, делайте фотографии на память, общайтесь с байкерами. Дети, мой вам наказ: покупайте в будущем мотоциклы. Машина возит тело, а мотоцикл — душу. И еще: всегда помните правила дорожного движения. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, — подчеркнул он.

Сделав почетный круг, байкеры выстроились в ряд и поприветствовали участников мероприятия. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

«Погода отличная. Настроение на высоте!»

Но самое интересное было еще впереди. Разбившись на 16 команд, участники отправились на спортивно-развлекательные станции. Задания были рассчитаны на любой возраст. Какие-то из них родители проходили совместно с детьми, а в каких-то дети соревновались против взрослых.

До начала стартов под зажигательную музыку профессиональные тренеры провели общую разминку.

— Разминка перед тренировкой — важная часть любых эффективных спортивных занятий, которая необходима для спортсменов любого возраста. С годами мышцы становятся менее гибкими, а суставы более хрупкими. Основная цель любой разминки — разогреть тело и подготовить его к предстоящим упражнениям, — подчеркнула тренер Евгения.

Инженер по подготовке производства завода Бензинов Надия Хасанова пришла на мероприятие со своими дочерями. Девочки не давали маме посидеть на месте и пяти минут — боялись пропустить все самое интересное. Вместе танцевали бачату, проявляли гибкость в йоге, крутили педали на тренажере «Сайкл», прыгали на батутах, тягали гантели, играли в джангу.

Участники танцевали бачату, проявляли гибкость в йоге, крутили педали на тренажере «Сайкл», прыгали на батутах. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Уф, устала, — едва отдышавшись, сказала Надира. — Давно я так много не занималась спортом. Нам все очень нравится. День просто потрясающий. Погода отличная. Настроение на высоте!

Развлечений для детей действительно было предостаточно. Пятилетняя Виктория научилась создавать фигуры из воздушных шаров. Десятилетний Тимофей — самостоятельно кататься на электросамокате. Пятнадцатилетний Глеб на одной из спортивных станций узнал правила разведения костра в лесу. Самые маленькие катались на машинках.

Развлечений для детей действительно было предостаточно. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Супруги Руслан и Элина Султановы в своей команде показали один из самых лучших результатов. Спортом они занимаются с детства и прививают здоровые привычки своим детям.

— Крепкая семья — это главная ценность в жизни, которая является оплотом любви, мудрости, взаимоуважения, ответственности, преданности друг другу, именно в семье человек познает окружающий мир, впитывает духовно-нравственные традиции своего народа, учится любви к Родине и своим близким, — поделился Руслан.

— Здорово, что у нас есть возможность выходной день провести в кругу коллег и своих близких. Не ожидали, что будет столько сюрпризов, — поддержала его жена Элина.

Прошел мастер-класс по созданию освежающего коктейля. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Были на мероприятии и вкусные сюрпризы. Например, сладкая вата и попкорн — ешь сколько хочешь, а также освежающий летний коктейль собственного приготовления.

— Очень вкусно, — потягивая коктейль из трубочки, сказал восьмилетний Гордей.

«Добавим частичку своей души»

Пока одни участники мероприятия выясняли, кто выносливее и сильнее, другие показывали свое мастерство в кулинарии. Четыре команды колдовали над приготовлением плова на костре.

Четыре команды колдовали над приготовлением плова на костре. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В команду «Пловцы» вошли четверо творческих и креативных работников предприятия. До начала кулинарного баттла они неоднократно встречались, обсуждали нюансы приготовления блюда, закупали продукты для оригинальной презентации.

— Я люблю готовить дома, угощать своих близких и родных. Коллеги предложили принять участие в мастер-классе, я сразу вызвался помочь. У нас разработан индивидуальный рецепт приготовления плова. О секретах рассказывать не буду, на то они и секреты, — помешивая кипящее масло в казане, рассказал оператор технологических установок КГПТО Реналь Хамидуллин.

Капитан команды «Молекула вкуса», он же мастер участка КГПТО Артем Матюшкин, наоборот, охотно рассказал о всех нюансах приготовления блюда.

— Как говорят восточные люди, сколько исламских стран, столько и видов плова существует. У нас есть свои навыки, рука набита на рецептуру. Будем применять свои изюминки, добавим частичку своей души. Все будет на молекулярном уровне. Не зря же наша команда называется «Молекула вкуса», — подчеркнул он.

Инженер по промышленной безопасности Дмитрий Филиппов вызвался шефствовать в команде «Поварята». Сегодня он будет готовить один из самых известных узбекских видов плова — ферганский. По его словам, блюдо не терпит никаких сладких добавок.

Инженер по промышленной безопасности Дмитрий Филиппов вызвался шефствовать в команде «Поварята». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Плов — мой конек! До начала соревнований ездил в деревню, четыре раза тренировался готовить плов. Так сказать, совмещал приятное с полезным. В свое блюдо мы добавим свой ингредиент — специальный рис, выращенный на границе трех государств. Это Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Наш плов будет самым аутентичным, где не будет чеснока и барбариса. Будут только две специи — соль и зира, — рассказал Дмитрий Филиппов.

Команда «Кулинарные творцы» подготовила еще и необычную подачу блюда — с песнями и танцами.

Команда «Кулинарные творцы» подготовила еще и необычную подачу блюда — с песнями и танцами. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Мы все дома готовим плов, получается очень вкусно. Однако в таких масштабах, как сегодня, впервые. 22-литровые казаны очень большие. Надеюсь, что все получится. Мы приготовили оригинальную подачу с музыкальной композицией, — отметила специалист по охране труда Ирина Пермякова.

За процессом приготовления следили профессиональные повара, оценивать блюда доверили компетентному, а главное, непредвзятому жюри.

За процессом приготовления следили профессиональные повара. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Оценивать блюда будет судейская коллегия, в ее составе — руководители нашего предприятия, а также гости мероприятия. Критерии оценки и количество начисляемых баллов будет от 1 до 10. Жюри будет оценивать нарезку овощей, мяса, презентацию блюда и, конечно же, вкус. Все наши участники стараются, все большие молодцы! Многих из них я готова взять на работу в столовую, — с улыбкой сказала заведующая столовой Елена Бурундукова.

Волонтеры, спортсмены, творцы

Нагулявшись на свежем воздухе, ощутив приятную усталость, участники мероприятия сделали небольшой перерыв на обед. Горячая шурпа, свежая выпечка с чаем придали сил для новых подвигов.

Хорошо подкрепившиеся участники мероприятия разместились вокруг центральной сцены в ожидании праздничного концерта. Здесь же прошла церемония награждения самых активных работников компании — волонтеров, творцов, спортсменов.

Хорошо подкрепившиеся участники мероприятия разместились вокруг центральной сцены. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— На сцену приглашаются атлеты, завоевавшие серебро корпоративного забега Самарского этапа экстрим-соревнований «Гонка героев». Отметим, что нефтепереработчики соревновались почти с пятьюдесятью командами из нескольких регионов России, — объявили ведущие.



В Самаре на полигоне Рощинский атлетов ждала трасса длиной 9 километров и 30 разнообразных препятствий. Среди них — «кольца-колеса», «двойное вращение», «вращающиеся опоры», преграды из воды и грязи. Финальным испытанием стал подъем по канату на восьмиметровую горку «Эверест».



— Мы с нашей командой, так сказать, открыли новый сезон, — поделился впечатлениями электромонтер КГПТО Андрей Кембель. — Огромное спасибо нашему руководству за возможность поучаствовать в таком мероприятии. Команда ехала заряженной на успех, мы всячески помогали друг другу и поддерживали на протяжении всего забега. К сожалению, на последнем этапе, на «Эвересте», судья остановил нашего участника, руководствуясь тем, что наверху много людей, и мы потеряли драгоценную минуту, которая стоила нам первого места. Сама трасса показалась довольно легкой. Как всегда, было много рукоходов, хотелось бы больше водных препятствий. В целом гонка понравилась, но из-за инцидента на «Эвересте» остался небольшой осадок. Начинаем готовиться к «Гонке героев» в Казани. Самара показала нам слабые места, над которыми надо работать.

Это был настоящий праздник спорта, длившийся почти 5 часов. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

«Лучший день в моей жизни!»



Но самым интригующим, пожалуй, в этот день стало объявление победителей кулинарного поединка. Так, по итогам конкурса после долгих дискуссий первое место было решено присвоить команде «Кулинарные творцы». Они набрали рекордные 65 баллов, покорив членов жюри не только кулинарными способностями, но и творческим подходом.



— Очень неожиданно! Все команды достойны первого места! Спасибо большое за доверие и высокую оценку нашего труда. Было классно, здорово, дружно. Мы друг другу помогали, улыбались, радовались. Все понравилось. Все в восторге, — призналась после награждения инженер-химик санитарно-промышленной лаборатории Гульнур Курбангалеева.



— Мы рады участвовать в таких мероприятиях. Хотим, чтобы и дальше так продолжалось, — поддержала лаборант Карина Зангирова.

Первое место было решено присвоить команде «Кулинарные творцы». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Я все больше замечаю, что мы сильнее сплачиваемся, узнаем друг друга. Очень приятно бывать на таких мероприятиях. Надеюсь, что приготовление блюд войдет в традицию. Мы будем и дальше прикладывать все свои силы для побед, — заключил механик Дамир Закиров.

Впрочем, проигравших в тот день не было. По словам участников мероприятия, это был настоящий праздник спорта, длившийся почти 5 часов. Каждый совершил победу над собой, показал свои возможности, зарядился позитивом и хорошим настроением.

Каждый показал свои возможности, зарядился позитивом и хорошим настроением. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Эмоции переполняют! Мы сегодня всей семьей прошли все станции, покатались на машинках, сдали ПДД, приготовили коктейли, надували шарики, делали зарядку. Всего и не перечислить! — поделились впечатлениями Ильнар и Ирина Нафигуллины.



— Сегодня был лучший день в моей жизни! — сказал их сын Даниэль.



— И мой! — широко улыбаясь, поддержал его брат Александр.

