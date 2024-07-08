В России расходы на домашних животных выросли в 1,5 раза за 5 лет

Фото: Максим Платонов

В России владельцы домашних животных в среднем тратят на них 3 тысячи рублей в месяц, или 39 тысяч рублей в год. С 2019 года ежегодные расходы возросли в 1,5 раза. Об этом istochnik.online сообщила руководитель исследовательских проектов Аналитического центра НАФИ Александра Семенова.

— Если смотреть детальнее, то почти половина россиян (46%) ежемесячно выделяют на содержание питомца до 2 тысяч рублей. Однако число тех, кто тратит на эти цели свыше этой суммы, увеличилось в полтора раза — с 24% до 36%. Более высокие расходы свойственны представителям молодежи, — отметила она.

В топ-3 самых популярных статей расходов вошли траты на корм, лакомства и специальные добавки (77%), профилактическую ветеринарию (40%) и услуги перевозки (24%), подчеркнула Семенова.

— Важно отметить, что повышение потребительских трат на питомцев говорит о проявлении глубокого общественного тренда к гуманизации отношений с животными, где каждый рубль несет заряд любви и заботы. Этот тренд также открывает новые возможности и ниши для бизнеса в сфере пет-технологий и услуг, — подытожила эксперт.

Напомним, жители Казани стали больше заботиться о своих домашних животных: за последние полгода спрос на грумеров вырос в 2,6 раза. Одновременно с ростом спроса увеличилось и количество предложений от мастеров — на 47%.