Госдума одобрила повышение штрафов за самовольное пользование системами центрального водоснабжения

Фото: Динар Фатыхов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил ввести административную ответственность за самовольное использование централизованных систем водоснабжения и водоотведения, пишет ТАСС. В случае принятия законопроекта нарушителям будут грозить штрафы в размере до 200 тыс. рублей.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в январе заксобранием Красноярского края. В апреле его приняли в первом чтении.

Предлагается внести изменения в статью 7.20 КоАП РФ. Сейчас она предусматривает наказание только за несанкционированное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, а предлагаемые поправки распространяют эту ответственность также на случаи самовольного пользования этими системами.

В первом чтении предлагалось ввести одинаковые штрафы для всех категорий лиц, которые пользуются системами без разрешения. Однако ко второму чтению комитет одобрил поправку об увеличении штрафов.

Теперь гражданам могут назначить штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 80 тысяч, а юридическим лицам — до 200 тысяч.