Сегодня в Казани без осадков и до +27 градусов тепла

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +25 до +27 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 6—11 м/с. По Татарстану также не ожидается осадков. Максимальная температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов.

С сегодняшнего дня по Татарстану отменяется штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов. Оно действовало в республике с 2 по 8 июля.