Кабмин Татарстана установил сумму денежных выплат победителям и призерам чемпионатов по профмастерству
Кабмин Татарстана выпустил постановление о господдержке победителей, призеров и экспертов за высокие достижения в национальных, международных и мировых чемпионатах по профессиональному мастерству. Соответствующий документ находится на сайте официальных опубликований.
В рамках постановления устанавливаются премиальные вознаграждения и порядок их выплаты с учетом НДФЛ.
|Вид соревнования
I место, рубли
|II место, рубли
|III место, рубли
|Итоговый этап и финал чемпионата по профмастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий, финал национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» и др.
|172 414
|143 679
|114 943
|Международный чемпионат по профмастерству
|344 828
|287 357
|229 886
|Мировой чемпионат по профмастерству
|459 771
|402 299
|344 83
Расходы на поддержку осуществляются за счет средств бюджета Татарстана. Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Министерство образования и науки республики.
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