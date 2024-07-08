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Кабмин Татарстана установил сумму денежных выплат победителям и призерам чемпионатов по профмастерству

14:50, 08.07.2024
Кабмин Татарстана установил сумму денежных выплат победителям и призерам чемпионатов по профмастерству
Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана выпустил постановление о господдержке победителей, призеров и экспертов за высокие достижения в национальных, международных и мировых чемпионатах по профессиональному мастерству. Соответствующий документ находится на сайте официальных опубликований.

В рамках постановления устанавливаются премиальные вознаграждения и порядок их выплаты с учетом НДФЛ.

Вид соревнования

I место, рубли

II место, рублиIII место, рубли
Итоговый этап и финал чемпионата по профмастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий, финал национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» и др.172 414143 679114 943
Международный чемпионат по профмастерству344 828287 357229 886
Мировой чемпионат по профмастерству459 771402 299344 83


Расходы на поддержку осуществляются за счет средств бюджета Татарстана. Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Министерство образования и науки республики.

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