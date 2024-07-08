Кабмин Татарстана установил сумму денежных выплат победителям и призерам чемпионатов по профмастерству

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Татарстана выпустил постановление о господдержке победителей, призеров и экспертов за высокие достижения в национальных, международных и мировых чемпионатах по профессиональному мастерству. Соответствующий документ находится на сайте официальных опубликований.

В рамках постановления устанавливаются премиальные вознаграждения и порядок их выплаты с учетом НДФЛ.

Вид соревнования I место, рубли II место, рубли III место, рубли Итоговый этап и финал чемпионата по профмастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий, финал национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» и др. 172 414 143 679 114 943 Международный чемпионат по профмастерству 344 828 287 357 229 886 Мировой чемпионат по профмастерству 459 771 402 299 344 83



Расходы на поддержку осуществляются за счет средств бюджета Татарстана. Контроль за исполнением постановления будет осуществлять Министерство образования и науки республики.