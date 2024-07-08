«Вечный огонь памяти»: Абдурахман Абсалямов, Кави Наджми, Геннадий Паушкин

В ТЮЗе провели лабораторию о казанских писателях на Великой Отечественной войне

Один из героев лаборатории — казанец Геннадий Паушкин. Фото: скриншот из видео «ЖЗЛ «Геннадий Паушкин» с канала «Dmitry Savin»

Время реконструкции своего театра Казанский ТЮЗ проводит с пользой: в начале июля его команда провела лабораторию «Вечный огонь памяти», посвященную жизни и творчеству Абдурахмана Абсалямова, Геннадия Паушкина и Кави Наджми во время Великой Отечественной войны. Так театр готовится к 80-летнему юбилею Победы.

«Йокымсырау/Дрема»

Лаборатория шла в Доме актера 1—7 июля, а эскизы создавались в формате «Театр у школьной доски» — предполагается, что в случае удачи из них сделают выездные и стационарные спектакли. Эскизы касаются темы памяти.

Первый эскиз посвящен, вероятно, самому известному писателю из трех — Абдурахману Абсалямову. В 1940-м он вернулся из Москвы, из Литературного института, куда поступал по рекомендации Мусы Джалиля, а уже в 1941-м оказался на фронте, был разведчиком, командиром минометного расчета морской бригады и военным корреспондентом в Карелии и на Дальнем Востоке. О войне он писал много — о ней его романы «Орлята», «Газинур», «Вечный человек».

Эскиз про Абсалямова рассказывает об эпизоде его военной биографии, когда он был ранен в Карелии. скриншот из видео «ГАБДРАХМАН ӘПСӘЛӘМОВ (1911–1979) | Танылган татар язучысы | Абдурахман Абсалямов» с канала «Институт Татарской энциклопедии».

Пьесу писал Камиль Гимаздтинов. В прошлом году в ТЮЗе появился аудиоспектакль «До и после Бури» о жизни театра с 1987 по 1995 годы — это спектакли «Дракон», «Буря» Шекспира (получившая «Золотую маску») и «Пожар». Гимазтдинов специально взял более 30 часов интервью, придумывая его текст.

Режиссером эскиза стал Бари Салимов, родившийся в Димитровграде, учившийся в Самаре и в Высшей школе сценических искусств Константина Райкина. Работал также в Магнитогорске, Челябинске, Ростове-­на­-Дону, Сызрани и Смоленске.

— Мне еще в прошлом году написали из ТЮЗа и предложили поучаствовать в лаборатории по биографиям татарстанских писателей, — говорит Гимаздтинов. — Потом назначали режиссера, мы с ним начали придумывать, вокруг чего построить пьесу.

В процессе подготовки авторы прочитали художественные тексты, изучили биографию.

— Хотелось чего-то пасторального, потому что Абсалямов по своей натуре — пейзажист, очень хороший, — продолжает Гимаздтинов. — В итоге мы зацепились за интересный сюжет с его ранением на Карельском фронте. Он, будучи молодым писателем, только закончившим литинститут, попал на фронт, в госпиталь, то, как он рефлексирует по поводу прошлого, настоящего, будущего: как он учился в начальной школе, поехал с отцом в Москву, каким был их литературный кружок с Мусой Джалилем, как он строил Ферганский канал, каким будет его будущее (он вспоминает Магинур, которая станет его женой). Это история с тремя началами: она о любви, о том, как человек чувствует себя в экстремальных условиях войны, революции, социальных катаклизмов, вспоминает своих родственников на Первой мировой, Гражданской; и третья линия — это линия национального интеллигента, который рассуждает о своей миссии.

«Я — Кави, сын Гибата»

Первый председатель правления Союза писателей ТАССР Кави Наджми в 1937 году был репрессирован как «националист», его дело прекращено незадолго до нового, 1940 года за недоказанностью обвинения. Во время Великой Отечественной войны он работал редактором политических передач на радио, в частности, был автором резонансного «Письма татарского народа фронтовикам-татарам», в 1945 году составил и выпустил «Книгу героев» о Героях Советского Союза, а уже потом был одним из тех, кто возвращал честное имя Мусе Джалилю.

Пьесу писал Айдар Ахмадиев, до этого сочинивший либретто к опере Миляуши Хайруллиной «Кави-Сарвар» о писателе и его жене Сарвар Адгамовой.

Режиссером эскиза стал Александр Аргос, с 2005 года работающий в Центральном академическом театре Российской армии. Также снимается в кино, к примеру его можно было видеть в «Закрытой школе» в роли следователя Конева.

— Пьесу мы закончили буквально только что, потому что в работе текст меняется. Хотя я знал тему, пришлось потратить много времени, чтобы найти к ней новые подходы, — говорит Ахмадиев. — Так что я начал писать только в начале лаборатории. Это лаборатория патриотическая, о писателях на фронте. А Кави Наджми в свое время оттуда вернули, он работал в тылу. Мы рассказываем при этом о всей его жизни. При этом на сцене актеры некой труппы разыгрывают роли и комментируют героев. Театр вообще выбрал этого автора еще и потому, что находится на улице Кави Наджми. Это писатель, который описал подвиг татар во время Великой Отечественной войны.

«Слушай мои позывные»

Геннадий Паушкин прожил 86 лет. Ушел добровольцем на финскую войну в пограничные войска, только начав учиться на историческом факультете, а после воевал на Украине, в Кубани, на Кавказе. За бои у Черного моря был награжден орденом Красного Знамени. В 1994 году он писал: «У нас осталась совсем небольшая когорта ветеранов Отечественной войны, и память о ней высвечена таким огнем, что и по сей день жжет нашу душу и сердце. Лучшие годы прошли у нас на войне, и не забыть наше солдатское братство, когда мы делились последнем сухарем и щепоткой махорки, когда была крепкая фронтовая дружба и короткая, как вспышка молнии, любовь, памятная на всю жизнь».

Режиссер Людмила Исмайлова училась в институте имени Щукина, поставив спектакли во множестве городов, девять лет была главным режиссером русского драматического театра Стерлитамака, а сейчас в омском «Пятом театре».

— Паушкин — самый неизвестный для простого обывателя из этих трех писателей, — говорит помощник директора ТЮЗа по развитию Лейсан Фаизова. — В Казани есть мемориальная доска, он здесь жил долго, умер в 2007 году. Вел литературное объединение. Но, оказывается, о нем никогда ничего не писали, не ставили. А у него очень прелестная проза, интересная, своеобразная. И про старую Казань, и про войну. Мы назвали его творчество литературным импрессионизмом.

Текст пьесы Фаизова собрала с омским режиссером Людмилой Исмайловой — из произведений автора и фактов его биографии. Правда, отрывок, в котором бабушка сказочно рассказывает, как Пуринов стал Паушкиным, написала сама Фаизова: «И жизнь прожил лихую, непростую — свою или взаймы взятую, нам того неведомо. Но длинную и памятную. Как тому быть, того не миновать. А будешь во времени, и нас помяни…»