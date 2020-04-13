Уголовное дело возбудили в Татарстане из-за фейка о вспышке COVID-19 в больнице

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело из-за фейка о вспышке коронавируса в Высокогорской центральной районной больнице.

Доследственная проверка началась по сообщению из СМИ.

По данным следствия, в социальных сетях распространилась информация о том, что в Высокогорской больнице произошла вспышка заболевания COVID-19, вследствие чего половину медперсонала госпитализировали.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют, кто причастен к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Следкома РТ.

Ранее Министерство здравоохранения Татарстана сообщило о фейке, который прозвучал в эфире авторской передачи «Код доступа» Юлии Латыниной.

