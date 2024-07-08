В Казани система благоустройства начнет выявлять избыточный наклон световых опор и навалы мусора вдоль дорог

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана расширили функционал системы контроля состояния благоустройства «СитиСофт». Теперь она будет отслеживать избыточный наклон световых опор, навалы мусора вдоль дорог и на точках сбора отходов, сообщил директор Центра городской трансформации Дмитрий Кремлев.

Центр городской трансформации был создан в апреле по решению мэра Казани Ильсура Метшина и при поддержке раиса республики Рустама Минниханова. Среди реализуемых проектов — создание 3D-модели Казани, которую планируют запустить в сентябре. В модели будут объемные городские данные, инструменты для размещения объектов строительства и проверки их соответствия регламентам. Модель наполняют информацией и интегрируют с внешними источниками.



Кроме того, продолжается работа над проектом «Городской дашборд» — это сервис, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за критическими отклонениями и недопустимыми событиями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ведется проектирование городского центра обработки обращений — системы, которая позволит сотруднику работать в одном окне. Планируется запуск единого городского кол-центра, который позволит жителям получать корректные и полноценные ответы. ИИ поможет в случае типовых вопросов получать ответ сразу без перенаправления звонка.

— Масштабирование успешных городских практик и помощь в оптимизации и цифровизации других муниципалитетов республики — также часть большой работы, которую ведет Центр городской трансформации. Сейчас мы готовим кейсы решений, которые будем презентовать команде Chief digital transformation officer Татарстана, — добавил директор учреждения.

Напомним, в Казани за июнь на мусороперегрузочную станцию поступило свыше 4,5 тыс. тонн отходов. Из них при помощи желтых сеток, которые установлены во дворах домов, удалось собрать 100 тонн мусора.