В Казани система благоустройства начнет выявлять избыточный наклон световых опор и навалы мусора вдоль дорог
В столице Татарстана расширили функционал системы контроля состояния благоустройства «СитиСофт». Теперь она будет отслеживать избыточный наклон световых опор, навалы мусора вдоль дорог и на точках сбора отходов, сообщил директор Центра городской трансформации Дмитрий Кремлев.
Центр городской трансформации был создан в апреле по решению мэра Казани Ильсура Метшина и при поддержке раиса республики Рустама Минниханова. Среди реализуемых проектов — создание 3D-модели Казани, которую планируют запустить в сентябре. В модели будут объемные городские данные, инструменты для размещения объектов строительства и проверки их соответствия регламентам. Модель наполняют информацией и интегрируют с внешними источниками.
Ведется проектирование городского центра обработки обращений — системы, которая позволит сотруднику работать в одном окне. Планируется запуск единого городского кол-центра, который позволит жителям получать корректные и полноценные ответы. ИИ поможет в случае типовых вопросов получать ответ сразу без перенаправления звонка.
— Масштабирование успешных городских практик и помощь в оптимизации и цифровизации других муниципалитетов республики — также часть большой работы, которую ведет Центр городской трансформации. Сейчас мы готовим кейсы решений, которые будем презентовать команде Chief digital transformation officer Татарстана, — добавил директор учреждения.
Напомним, в Казани за июнь на мусороперегрузочную станцию поступило свыше 4,5 тыс. тонн отходов. Из них при помощи желтых сеток, которые установлены во дворах домов, удалось собрать 100 тонн мусора.
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