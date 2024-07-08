Итоги выборов во Франции, предотвращение попытки госпереворота в Киргизии, новый президент в Иране
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за выходные 6—7 июля.
- Во Франции подвели итоги второго тура парламентских выборов. Первое место заняла коалиция левых «Новый народный фронт», получившая 182 места. На втором — президентская коалиция «Вместе!» (168 мест), на третьем — правая коалиция во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, получившая 143 места. На фоне этого в стране начались беспорядки.
- Представители ХАМАС и Египта сообщили о предварительном одобрении соглашения о поэтапном прекращении огня в секторе Газа. Его предложил президент США Джо Байден. Поэтапное соглашение по формуле Вашингтона будет включать полное прекращение огня на шесть недель.
- Профессиональный футбольный клуб «Сокол» из Казани, выступающий во Второй лиге, выставлен на продажу. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов. Стоимость клуба — 5,3 млн рублей. Вместе с клубом покупатель получит экипировку и инвентарь в подарок.
- Пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил о задержании группы лиц. Они планировали осуществить насильственный захват власти в стране 31 августа, в День независимости.
- Казанский «Рубин» обыграл красноярский «Енисей» в контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону Российской премьер-лиги со счетом 3:1. У казанцев дважды забил Александар Юкич, еще один гол на счету Руслана Безрукова.
- Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что ведомство предложило сделать 31 декабря 2025 года нерабочим днем. В этом году предновогодний день также будет выходным из-за переноса январских праздников.
- Совет стражей конституции Исламской республики Иран утвердил итоги выборов президента. Девятым избранным лидером Ирана стал бывший министр здравоохранения, реформист Масуд Пезешкиан.
- Исполком Федерации спортивной борьбы России принял решение, что российские борцы не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже. МОК пригласил на Олимпиаду 10 российских борцов, несмотря на то, что Россия завоевала 16 лицензий.
- Определились все полуфиналисты чемпионата Европы по футболу. Сборная Англии в серии пенальти обыграла команду Швейцарии и в 1/2 финала сыграет с Нидерландами. Франция также в серии пенальти победила Португалию и в полуфинале встретится с Испанией.
Дарья Пинегина
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.