Продажи автомобилей с пробегом в Татарстане выросли на 19,8%

Фото: Максим Платонов

Во II квартале текущего года продажи подержанных автомобилей в Татарстане увеличились на 19,8% по сравнению с I кварталом. В сравнении со II кварталом прошлого года рост составил 7,2%. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики сервиса «Авито.Авто».

Средняя цена автомобиля с пробегом во II квартале 2024 года достигла 805 тысяч рублей, снизившись на 6,4% за последние три месяца.

Лидером по продажам среди марок стала ВАЗ (Lada), доля которой составила 28,98%.

На втором месте расположились Kia с долей 9,4%.

на третьем — Hyundai с долей 7,3%.

четвертую строку занимает Volkswagen с долей 4,58%.

пятое — Renault с 4,38%.

Максимальный прирост продаж в сравнении с I кварталом этого года продемонстрировала марка ВАЗ (Lada): показатель вырос на 26,6%. На втором месте по темпам роста — Chevrolet: продажи автомобилей этой марки увеличились на 19,3%. Третья строка досталась Volkswagen (прирост 18,5%), а четвертая — Kia (14,5%). Замыкает топ-5 Hyundai: за квартал продажи машин этого бренда выросли на 12,6%.

Напомним, что Татарстан лидирует в ПФО по индексу доступности покупки автомобилей.

