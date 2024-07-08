Семья ветерана нефтепереработки Анатолия Мыльникова награждена медалью «За любовь и верность»

Фото: Александр Ильин

«Вы пример для близких и окружающих»



В Нижнекамске отметили добрый и светлый праздник День семьи, любви и верности. По этому случаю в парке «Семья» прошел традиционный фестиваль «Нижнекамск — город счастливых семей». Гостей мероприятия ждали увлекательные мастер-классы, конкурсы, спортивные игры, выступления творческих коллективов и кино под открытым небом.



Главным событием фестиваля стала торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность» супружеским парам-победителям муниципального конкурса «Семья — гордость Нижнекамска». Заслуженные награды получили пять образцовых семей, состоящие в браке более 30 лет и добившиеся успехов в воспитании детей, трудовой деятельности и общественной жизни города.

— 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. В нашей стране делается очень многое для сохранения традиционных семейных ценностей. Наш город всегда отличался умением дорожить семьями, любовью. Хочу поблагодарить наши замечательные семьи за преданность друг другу. Столько прожить вместе — не поле перейти. Вы пример для близких и окружающих. Поздравляю всех с красивым праздником Днем семьи, любви и верности. Желаю доброты, взаимопонимания и мирного неба над головой, — сказал на церемонии открытия фестиваля заместитель руководителя исполкома Нижнекамска по социальным вопросам Ильдар Рамазанов.



Среди победителей конкурса «Семья — гордость Нижнекамска» были Анатолий Александрович и Татьяна Валерьевна Мыльниковы. В апреле этого года супруги отметили 46-ю годовщину совместной жизни.

— Познакомились мы на дискотеке в Мензелинске, когда я вернулся из армии. Она меня сразу зацепила своей вредностью, — шутит Анатолий Александрович. — В первый же день сказал ей, что женюсь на тебе.



— Очень хорошо помню день нашего знакомства. Это был август, я только окончила школу. Он меня пригласил на танец. Был очень настойчивый, мне это не нравилось, потому что сразу всех моих кавалеров отшил. Потом стали встречаться, переехали в Нижнекамск. Дети здесь родились, — поддержала разговор Татьяна Валерьевна.



Секрет семейного счастья



Анатолий Александрович связал свою жизнь со строительством. На его счету множество возведенных жилых домов и коммунальных объектов, как в городе, так и в районе. С 2004 по 2016 работал в АО «ТАИФ-НК». Сначала инженером, потом перевелся в службу экономической безопасности и отдел капитального строительства. Последние восемь лет находится на заслуженном отдыхе.



— Строителем я стал случайно. Всегда хотел быть электриком. В 70-е годы в Березниках закрылся энергетический техникум, куда я подавал документы, а строительный только начал функционировать. Поэтому вынужден был поменять специализацию. Всю жизнь посвятил строительному делу. Последние 12 лет работал на нефтеперерабатывающем предприятии. До сих пор с теплотой вспоминаю это время, — говорит Анатолий Мыльников.

В счастливом браке у супругов родились двое детей. Дочь Юлия работает заместителем генерального директора по экономике, сын Максим живет в Казани, преподает социальные дисциплины, является кандидатом политических наук, доцентом.



— Родители для меня — пример для подражания. Я их очень люблю и горжусь ими. Они никогда на меня не повышали голос, поддерживали во всем. Сейчас помогают воспитывать внуков, очень любят их и балуют, — говорит дочь Юлия.



Семья Мыльниковых ведет активный образ жизни, много путешествует по стране. Особенно любят многодневные круизы на теплоходах по Волге и Каме вместе с внуками. А еще всей семьей восстанавливают генеалогическое древо, ведут сбор информации о предках. В настоящее время найдены родственники до 1552 года. Трудолюбие, бережное отношение друг к другу, любовь и уважение — вот главные черты семьи Мыльниковых.

— Надо поменьше спорить, потому что это бесполезно. У каждого есть свое мнение. Уважение и любовь, вот главные секреты семейного счастья, — поделился Анатолий Мыльников.



— Когда мы поженились, то сразу договорились, что не будем выносить сор из избы. Никогда не жаловались родителям или друзьям. Надо все споры решать вдвоем. Верность, уважение, доверие — залог крепкой семьи, — поддержала супруга Татьяна.



Лилия Егорова