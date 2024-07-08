Одна семья — одна работа

Фото: Альберт Муклоков

В преддверии Дня семьи корреспондент «Реального времени» пообщался с семейными парами, которые не только дома вместе, но и на работе трудятся рука об руку. Способствует ли общая профессия супругов гармонии в семейной жизни, есть ли подводные камни в личной жизни коллег по работе — в нашем материале.

«Чувствуем себя потерянными друг без друга»

Андрей и Екатерина Максимовы трудятся на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1). Андрей на должности электромонтера по обслуживанию электрооборудования 5 разряда, Екатерина — аппаратчик химводоочистки 4 разряда химического цеха №1. Пара уже 16 лет вместе, в счастливом браке воспитывают двоих детей. 5 лет они еще и являются коллегами.

Первым после колледжа на ТЭЦ устроился супруг, параллельно получал высшее образование, отслужил в армии. Все это время любимая была рядом, поддерживала его, ждала со службы. После получения высшего образования пара решает официально узаконить отношения.

Пара уже 16 лет вместе, в счастливом браке воспитывают двоих детей. предоставлено семьей Максимовых

Супруга на станцию устраивается в 2019 году.

— Мы работаем в разных цехах, по работе пересекаемся редко. Но с первого дня, как я устроилась, мы работаем в одну смену: на работу и с работы всегда вместе, — рассказывает Екатерина Максимова.

Среди минусов совместной работы супругов эксперты называют то, что, работая в одном графике, они не способны помогать друг другу в быту. Для наших собеседников это не является проблемой, скорее, даже наоборот.

«Все всегда вместе», — это основная составляющая их крепкого брака.

— У нас нет разделения обязанностей даже. Вместе пришли с работы, вместе начинаем готовить ужин, вместе купаем младшего сына, вместе ходим по магазинам. Даже беседку построили вдвоем. Когда мы порознь, чувствуем себя потерянными, — говорит о семье Андрей Максимов.

«Все всегда вместе», — это основная составляющая их крепкого брака. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Объединяет пару и любовь к общему делу.

— Энергетика — очень важная отрасль в жизни человека. Меня всегда интересовало, как и откуда рождается энергия. Чтобы увидеть все своими глазами и принять участие в этом сложном и интересном процессе, я устроилась на ТЭЦ-1. С каждым днем я все больше влюбляюсь в свою профессию и горжусь тем, что я — энергетик, — отмечает Екатерина.

Согласен с ней и супруг.

— Чтобы каждый день хотеть идти на работу, мало ее просто любить. Нужно, чтобы условия устраивали, коллеги были хорошие — в нашем случае весь этот пазл сложился удачно, поэтому ничего менять и не планируем, — добавляет он.

Мы не смогли удержаться и попросили поделиться их своим секретом счастливого брака:

— Просто я люблю ее до сих пор так же, как тогда, когда в первый раз осознал свои чувства, — говорит Андрей, расплываясь в улыбке, и встречает в ответ влюбленный взгляд своей супруги.

Андрей и Дарья Ивановы — еще одна семья энергетиков, которая любезно согласилась поделиться своим опытом совместной работы. Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Нас познакомила работа»

Андрей и Дарья Ивановы — еще одна семья энергетиков, которая любезно согласилась поделиться своим опытом совместной работы.

Андрей Иванов — машинист блочной системы управления агрегатами 6 разряда в котлотурбинном цехе Казанской ТЭЦ-3. На этой же станции в химическом цехе аппаратчиком химводоочистки 4 разряда трудится его супруга.

Оба пришли в профессию по примеру старших родственников. У Андрея отец всю жизнь проработал на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1).

— Мама тоже трудилась в близкой области, в теплосетях, поэтому после школы я не задумываясь отдал документы в энергоуниверситет. До сих пор не разочарован в выбранном пути, работа интересная. А самое главное — наш конечный результат. Приятно осознавать, что ты частичка большого и очень важного для общества механизма, — говорит о своей работе Андрей.

Энергетика дала молодому человеку не только профессию, но и поспособствовала встрече со второй половинкой.

— Нас познакомила родная станция. Сначала пересекались по работе, но общение ограничивалось формальным приветствием. А однажды мы пошли с коллегами отмечать праздник, 8 Марта, в кафе, там был и Андрей, с тех пор началась наша совместная история, — рассказывает Дарья.

Семья еще молодая, за плечами три года брака. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Семья еще молодая, за плечами три года брака. У Андрея и Дарьи подрастает дочь, которой на днях исполнится два года.

Пара в совместной работе видит только положительные моменты.

— Люди одной сферы деятельности всегда найдут общие темы для обсуждения. Это и поспособствовало, наверное, нашему сближению. Да и в совместной жизни нам легче понимать друг друга. Даже просто взять график работы, не все ведь согласны терпеть ночные смены вторых половинок. А мы оба работаем посменно, прекрасно понимаем такую специфику деятельности. Тем более на родного человека всегда можно положиться. В чем может быть минус того, что такой человек работает рядом? Я минусов не вижу, — поделилась Дарья.

Супруги на данный момент работают в разные смены. Но и это их не расстраивает:

— Это же не всегда так было и не всегда так будет. Да и разные смены не значит, что у нас никогда не совпадают выходные. Вот сегодня мы оба дома, собираемся с семьей на прогулку на теплоходе.

Молодая семья недавно купила дом. Ремонт, огород, облагораживание территории — работы у ребят много.

— В любом деле мы знаем, что можем положиться друг на друга, это самое главное для меня в наших отношениях, — отмечает Дарья.