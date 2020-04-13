В Татарстане провели почти 25 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию

В Татарстане провели почти 25 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора РТ.

За сутки проведено 510 тестов. Всего с начала исследований проведено 24 857, из них 50,1% проведены лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан».

Исследования проводятся в 8 лабораториях государственных медицинских организаций Казани, Челнов и Нижнекамска. Тестированию подлежат лица, прибывшие с признаками ОРВИ, контактные с больными, больные с внебольничной пневмонией, пожилые люди с признаками ОРВИ, медработники в группе риска, а также лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания, и персонал этих учреждений при наличии симптомов респираторных заболеваний.

С 11 апреля к проведению тестов приступила одна частная лаборатория.



Напомним, что в Татарстане за сутки выявлено 11 заболевших.