В Казани ищут финансирование на воссоздание Горбатого моста

Фото: взято с сайта okn.tatarstan.ru

В Казани планируют воссоздать Горбатый мост на месте существующего объекта, однако на сегодня источник финансирования работ не определен. Об этом «РБК Татарстан» сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на информацию комитета внешнего благоустройства.

— В 2022 году по заказу ГКУ «Главтатдортранс» проведены проектно-изыскательские работы по демонтажу Горбатого моста (в эту сумму не включено проведение самих работ). В частности, выполнено предпроектное обследование с разработкой 3D-модели и оформлением обмерных чертежей. Это значит, что в дальнейшем, в рамках отдельных контрактов, на основе полученных обмеров будет разработан проект воссоздания объекта для проведения строительных работ, — отметили в пресс-службе.

На данный момент конструкции Горбатого моста находятся в аварийном состоянии — реконструкция объекта невозможна. В этом году казанские власти оценили его демонтаж в 373 млн рублей. Они уточняли, что стоимость работ рассчитана в ценах 2022 года.

В 2022 году стало известно, что проектно-изыскательскими работами по демонтажу Горбатого моста через сухую излучину Казанки в Кировском районе Казани займется местное ООО «Новый град».

Осенью 2021 года сообщалось, что Горбатый мост обследуют, чтобы решить, восстанавливать его или демонтировать. «В случае установления необходимости полного демонтажа мост подлежит дальнейшему воссозданию в соответствии с параметрами оригинала», — обращали внимание казанские власти.

На данный момент Горбатый мост в аварийном состоянии, в 1960-х годах его закрыли для движения транспорта, а с 2009-го он недоступен и для пешеходов. Его реконструкция, по оценкам специалистов, невозможна. Решением Министерства культуры Татарстана включен в перечень исторически ценных градоформирующих объектов Казани.