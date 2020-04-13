В России предложили создать единый резерв для закупки средств защиты

Президент России Владимир Путин предложил создать единую федеральную закупку средств для защиты врачей, создать резерв, чтобы из него направлять помощь регионам и медицинским организациям.

По его словам, сейчас нужно эффективно задействовать все ресурсы, распределить рационально нагрузку на больницы, предусмотреть возможность для маневра на конкретных территориях.

Также следует оперативно перенаправлять средства защиты, аппараты ИВЛ, медицинские бригады туда, где это востребовано.



Кроме того, Путин заметил, что в настоящее время необходимо задействовать кадровый потенциал всех медучреждений, профильных медвузов и училищ, формировать новые врачебные бригады для территорий, где обстановка особенно напряженная.