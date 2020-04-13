Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
В ходе совещания он потребовал отчета по территориям с повышенными рисками (в особенности по Москве и крупным городам). «Чтобы и дальше действовать на упреждение, нужен профессиональный прогноз, в том числе и на период ближайших трех — семи — десяти дней», — отметил он.
Путин потребовал докладывать ему об этом ежесуточно.
Также он отметил, что необходим прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 дней.
комментарии
Все никак не может решится на режим чс и выплачивать своему народу пособия, как это делают большинство стран… Куда уж там, лучше помочь другим государствам, а сами как-нибудь