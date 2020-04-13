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Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону

15:32, 13.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.

В ходе совещания он потребовал отчета по территориям с повышенными рисками (в особенности по Москве и крупным городам). «Чтобы и дальше действовать на упреждение, нужен профессиональный прогноз, в том числе и на период ближайших трех — семи — десяти дней», — отметил он.

Путин потребовал докладывать ему об этом ежесуточно.

Также он отметил, что необходим прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 дней.

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комментарии 1

комментарии

  • Павел Григорук 13 апр
    Мне стыдно что у нас в руководстве сидит это https://ontvtime.tv/russia-1

    Все никак не может решится на режим чс и выплачивать своему народу пособия, как это делают большинство стран… Куда уж там, лучше помочь другим государствам, а сами как-нибудь
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