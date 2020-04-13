Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.

В ходе совещания он потребовал отчета по территориям с повышенными рисками (в особенности по Москве и крупным городам). «Чтобы и дальше действовать на упреждение, нужен профессиональный прогноз, в том числе и на период ближайших трех — семи — десяти дней», — отметил он.

Путин потребовал докладывать ему об этом ежесуточно.

Также он отметил, что необходим прогноз развития ситуации с коронавирусом на ближайшие 10 дней.