Раис Татарстана встретился с заместителем министра промышленности и технологий Турции

Фото: предоставлено пресс-службой Раиса РТ

Рустам Минниханов провел встречу с Ахметом Йозгатлыгилем, заместителем министра промышленности и технологий Турецкой Республики. Встреча состоялась на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2024».

В ходе встречи Минниханов подчеркнул важность развития татарстано-турецкого торгово-экономического сотрудничества. Он отметил, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана.

В прошлом году товарооборот между двумя странами составил порядка 2,9 миллиарда долларов, показав впечатляющий рост — почти в 2,5 раза. Раис республики также отметил, что главы двух государств уделяют серьезное внимание сотрудничеству на уровне регионов. предоставлено пресс-службой Раиса РТ

— Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, использовал нашу республику в качестве площадки для выхода на российский и евразийский рынки. Окажем вашим компаниям всестороннюю поддержку, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Заместитель министра промышленности и технологий Турции поблагодарил за возможность встретиться на полях форума.

— Благодаря нашей дружбе, братским отношениям мы активно работаем в развитии экономических связей. Татарстан — один из ключевых регионов, с которым мы в первую очередь работаем, — заявил Ахмет Йозгатлыгил.

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» стало известно, что в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» планируется построить завод по производству фосфора и его переделов.

