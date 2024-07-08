Раис Татарстана встретился с заместителем министра промышленности и технологий Турции
Рустам Минниханов провел встречу с Ахметом Йозгатлыгилем, заместителем министра промышленности и технологий Турецкой Республики. Встреча состоялась на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2024».
В ходе встречи Минниханов подчеркнул важность развития татарстано-турецкого торгово-экономического сотрудничества. Он отметил, что Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана.
— Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, использовал нашу республику в качестве площадки для выхода на российский и евразийский рынки. Окажем вашим компаниям всестороннюю поддержку, — подчеркнул Рустам Минниханов.
Заместитель министра промышленности и технологий Турции поблагодарил за возможность встретиться на полях форума.
— Благодаря нашей дружбе, братским отношениям мы активно работаем в развитии экономических связей. Татарстан — один из ключевых регионов, с которым мы в первую очередь работаем, — заявил Ахмет Йозгатлыгил.
В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2024» стало известно, что в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» планируется построить завод по производству фосфора и его переделов.
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