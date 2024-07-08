В Набережных Челнах пройдет прощание с сооснователем частной скорой помощи Тимуром Гизатулиным

Сегодня в 12.00 в Набережных Челнах состоится прощание с Тимуром Гизатулиным, сооснователем и директором частной медицинской клиники. Об этом сообщили chelny-biz.ru. Он скончался накануне. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.

— С глубоким прискорбием сообщаем, что нас покинул наш любимый директор — Гизатулин Тимур Ринатович. Он был не просто руководителем, он был настоящим лидером, вдохновителем и опорой для всей нашей команды. Под его чутким руководством клиника развивалась, внедрялись новые методики, совершенствовалось оборудование и уровень обслуживания пациентов, — передали коллеги Гизатулина.

Гизатулин был учредителем и директором «Клиники-03», а также компании «Аптека-03». В последнее время он бесплатно преподавал тактическую медицину добровольцам.