В Набережных Челнах пройдет прощание с сооснователем частной скорой помощи Тимуром Гизатулиным
Сегодня в 12.00 в Набережных Челнах состоится прощание с Тимуром Гизатулиным, сооснователем и директором частной медицинской клиники. Об этом сообщили chelny-biz.ru. Он скончался накануне. По предварительной информации, причиной смерти стал инсульт.
— С глубоким прискорбием сообщаем, что нас покинул наш любимый директор — Гизатулин Тимур Ринатович. Он был не просто руководителем, он был настоящим лидером, вдохновителем и опорой для всей нашей команды. Под его чутким руководством клиника развивалась, внедрялись новые методики, совершенствовалось оборудование и уровень обслуживания пациентов, — передали коллеги Гизатулина.
Гизатулин был учредителем и директором «Клиники-03», а также компании «Аптека-03». В последнее время он бесплатно преподавал тактическую медицину добровольцам.
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