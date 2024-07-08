Журналист «Реального времени» в лонг-листе конкурса «РЕВИЗОР-2024»

Экспертный совет утвердил лонг-лист конкурса профессионального мастерства «РЕВИЗОР-2024». В этом году на конкурс поступило 190 заявок от издательств, книжных магазинов и библиотек практически из всех регионов России. В конкурсе участвуют компании не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из регионов.

Среди участников в номинации «Книжный обозреватель / блогер года» — литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова. Проголосовать можно до 2 августа на сайте конкурса.

Особенность конкурса 2024 года — назначение кураторов по каждой номинации. Это позволило повысить качество экспертизы по всем поступившим заявкам. Среди кураторов — Михаил Афанасьев, Ирина Антонова, Михаил Визель, Вадим Дуда, Светлана Зорина, Алексей Ильин, Евгений Капьев, Борис Кузнецов, Анатолий Норовяткин, Анастасия Скорондаева, Михаил Фаустов, Екатерина Хохлогорская и Валерий Шабашов. Эти эксперты выдвигали номинантов и проекты, проводили тщательный отбор заявок.

В этом году была расширена номинация «Главный редактор года», которая теперь включает три тематических направления: художественная литература, детская литература и нон-фикшн.

После интернет-голосования пройдет голосование Экспертного совета. По итогам двух голосований будет сформирован шорт-лист конкурса «РЕВИЗОР-2024». Награждение лауреатов и финалистов конкурса пройдет 3 сентября, накануне открытия 37-й Московской международной книжной ярмарки.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

«Реальное время»