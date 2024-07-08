«Все начинается с любви»

Образцовым семьям Нижнекамска вручили медали «За любовь и верность»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Накануне Дня семьи, любви и верности в парке «Семья» прошел традиционный фестиваль «Нижнекамск — город счастливых семей». Организаторы праздника предусмотрели множество интересных тематических зон и интерактивных площадок, где каждый нашел себе развлечение по душе. Гости плели венки из ромашек, участвовали в спортивных играх и конкурсах, а самые романтичные смотрели кино под открытым небом. Главной изюминкой фестиваля стала торжественная церемония вручения медалей «За любовь и верность». Подробности — в материале «Реального времени».



«Любовь, компромисс и бэлиш»



Нижнекамский парк «Семья» накануне Дня семьи, любви и верности окунулся в атмосферу всеобщей радости и счастья. Горожане семьями пришли отметить этот красивый и добрый праздник. Здесь же были объявлены супружеские пары-победители муниципального конкурса «Семья — гордость Нижнекамска». Пять образцовых семей, состоящие в браке более 30 лет и добившиеся успехов в воспитании детей, трудовой деятельности и общественной жизни города, получили медали «За любовь и верность».

Обращаясь к присутствующим, заместитель руководителя исполкома Нижнекамска по социальным вопросам Ильдар Рамазанов подчеркнул, что каждая из семей успешна не только в своей трудовой деятельности, но и в воспитании детей и внуков.

Нижнекамский парк «Семья» накануне Дня семьи, любви и верности окунулся в атмосферу всеобщей радости и счастья. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— 2024 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. В нашей стране делается очень многое для сохранения традиционных семейных ценностей. Наш город всегда отличался умением дорожить семьями, любовью. Хочу поблагодарить наши замечательные семьи за преданность друг другу. Столько прожить вместе — не поле перейти. Вы пример для близких и окружающих. Поздравляю всех с красивым праздником Днем семьи, любви и верности. Желаю доброты, взаимопонимания и мирного неба над головой, — сказал он на церемонии открытия фестиваля.



Так, победителями конкурса «Семья — гордость Нижнекамска» стали Александр Вадимович и Гольуса Фатиховна Инешины. В декабре прошлого года они отметили золотую годовщину супружеской жизни. Решающую роль в судьбе супругов сыграл «Нижнекамскнефтехим».

Победителями конкурса «Семья — гордость Нижнекамска» стали Александр Вадимович и Гольуса Фатиховна Инешины. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Закончив учебу и отслужив в рядах Советской армии, Александр Вадимович устроился аппаратчиком на предприятие, позже был назначен начальником смены. Гольуса Фатиховна проходила практику в том же цехе. В 1986 году заняла должность начальника смены на водоблоке 2 зоны, где проработала до пенсии.



— Мы вместе работали на нефтехимическом предприятии, там и познакомились. Он был начальником смены, я — аппаратчиком. У нас была комсомольская молодежная свадьба. Работа нас связала на всю жизнь, — рассказала Гольуса Фатиховна.



— Сейчас дети продолжают наше дело, тоже трудятся на нижнекамском предприятии СИБУРа — «Нижнекамскнефтехиме». Мы им всегда говорим, что главное в семейной жизни — любовь, компромисс и бэлиш, — смеется Александр Вадимович.



За производственные успехи Александр Вадимович удостоен звания победителя социалистических соревнований, возглавляемая им смена неоднократно удостаивалась звания «Лучшая смена Нижнекамскнефтехима», а также лучшая смена Министерства химической промышленности СССР.

Решающую роль в судьбе супругов сыграл «Нижнекамскнефтехим». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В браке супруги вырастили двоих детей, ставших продолжателями трудовой династии. Сын Вадим начал трудовую деятельность слесарем КИПиА, работал в 2016 году руководителем Центра автоматизации «Нижнекамскнефтехима». Дочь Римма после окончания института также устроилась на работу на предприятие. Общий трудовой стаж династии Инешиных насчитывает 272 года.



В семье Инешиных любят путешествовать, ведут активный образ жизни. На личном автомобиле объехали всю Россию, побывали на Черном и Азовском морях, на Байкале. А еще их семейная команда «Оптимисты» постоянно участвует в городских играх «Что? Где? Когда?». У супругов Инешиных подрастают пятеро внуков.



— Все начинается с любви. Секрет долгожительства нашей семьи кроется в принятии и уважении интересов каждого члена семьи и совместных увлечениях, — отметил Александр Вадимович.



«Главный секрет нашего семейного счастья — понимание и уважение»



Заслуженную медаль «За любовь и верность» получили Зульфат Минефаязович и Гелназ Илгизовна Лотфуллины. Супруги сыграли свадьбу 29 августа 1992 года. С тех пор на протяжении 32 лет живут в любви и согласии.



Зульфат Минефаязович 25 лет работал на «Нижнекамскнефтехиме», сейчас трудится в подрядной организации СИБУРа, Гелназ Илгизовна заведует детским садом №93.

В семье Лотфуллиных двое детей: сын Алмаз трудится на заводе «ТАИФ-НК», дочь Гулина — студентка Казанского медицинского университета.

Заслуженную медаль «За любовь и верность» получили Зульфат Минефаязович и Гелназ Илгизовна Лотфуллины. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Главное увлечение семьи — создание генеалогического древа, которое насчитывает уже 14 поколений, более 3000 персоналий. В 2008 году Лотфуллины стали обладателями «Гран-при» конкурса «Семейный очаг — мы счастливы вместе», в 2024 году победили на муниципальном этапе республиканского конкурса «Эхо веков в истории семьи — Тарихта без Эзлебез».



— Главный секрет нашего семейного счастья — это понимание и уважение, — поделились Лотфуллины.



«Хочу при всех сделать предложение»

Помимо церемонии награждения победителей конкурса «Семья — гордость Нижнекамска», на сцене прошло чествование семей, отметивших юбилей совместной жизни. Среди юбиляров также были четыре семьи нефтехимиков: супругов Киямутдиновых, Сосниных, Левша, Тазеевых. Все они в счастливом браке уже более 30 лет.



— Мы очень любим этот праздник. Нам всегда хочется показать свои хорошие, красивые семьи, из которых складывается наш трудовой коллектив. Четыре семьи мы поздравляем с 30- и 35-летним юбилеем семейной жизни. Они воспитали прекрасных детей, которые продолжают дело родителей. Это обычные, простые наши граждане, для которых важно быть в семье, служить предприятию и своей стране, — сказала Елена Велик, заместитель председателя профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехима» «Нефтегазстройпрофсоюза» РФ.

. Среди юбиляров также были четыре семьи нефтехимиков: супругов Киямутдиновых, Сосниных, Левша, Тазеевых. Все они в счастливом браке уже более 30 лет. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Также ко Дню семьи, любви и верности прошло дефиле беременных и чествование многодетных семьей. Сюрпризом для всех стало появление ветерана боевых действий, участника военной специальной операции Дмитрия. Он, прихрамывая на одну ногу, поднялся на сцену, чтобы признаться в любви и сделать предложение своей возлюбленной. Как оказалось, молодые люди познакомились в военном госпитале.

— В зоне специальной военной операции я находился с самого начала. Пробыл там полтора года, после чего меня ранило. Проходил лечение в Санкт-Петербурге. Юля работала в госпитале там волонтером, помогала бойцам. Когда меня выписали, я уехал в Нижнекамск, она все бросила и приехала ко мне. В этот знаменательный день я хочу при всех сделать предложение. Дорогая, выходи за меня замуж, — под бурные овации произнес он.

— Я согласна. Все для тебя, ради тебя, — не сдерживая эмоций, сказала она.

Завершился праздник выступлением местных творческих коллективов. Каждая песня, исполненная артистами, была посвящена любви к близким, Родине, дружным и крепким семьям.

