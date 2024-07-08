В России могут упростить передачу в аренду недвижимости федеральными учреждениями

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления, упрощающий процедуру передачи в аренду недвижимого имущества федеральными учреждениями, сообщает «Интерфакс».

Разработанный ведомством документ упрощает согласование передачи в аренду федеральной недвижимости для размещения малогабаритного оборудования: банкоматов, платежных терминалов, торговых аппаратов и прачечных самообслуживания.

Согласно проекту постановления, Росимущество будет утверждать перечень документов, необходимых для согласования договора аренды, а также причины для отказа в таком согласовании. Срок подготовки и представления проекта решения о согласовании договора аренды составит 30 дней со дня поступления документов. Проект решения будет рассматриваться Росимуществом в течение 15 рабочих дней вместо 30.

Ожидается, что такие меры позволят ускорить процесс принятия решений при передаче федерального имущества в аренду, а также снизить временные и частично финансовые издержки участников хозяйственного оборота.

В конце июня председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о передаче резидентам территорий опережающего развития (ТОР) госимущества в аренду или собственность. Они будут отдаваться без торгов и будут использованы для реализации инвестиционных проектов.