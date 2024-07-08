Дума рассмотрит закон о штрафах за нарушение ПДД для самокатчиков

Фото: Максим Платонов

На этой неделе Совет Госдумы рассмотрит в первом чтении законопроект об ответственности за нарушения Правил дорожного движения (ПДД) лицами, использующими средства индивидуальной мобильности (СИМ), и велосипедистами, сообщает «Интерфакс».

За особо грубые нарушения, например езду в состоянии алкогольного опьянения, штраф может составить до 30 тысяч рублей. В последние несколько лет фиксируется постоянный рост ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Часто жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое подобное происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для водителей СИМ.

Проект закона предусматривает штрафы за управление такими видами транспорта в состоянии опьянения, нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди, оставление места ДТП, превышение скорости и другие.

В сентябре прошлого года для катающихся на электросамокатах предложили ввести государственные номера и ответственность по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу (УК) РФ.