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Завод Ford Sollers в Елабуге возобновил производство машин

14:48, 13.04.2020
Завод Ford Sollers в Елабуге возобновил производство машин
Фото: realnoevremya.ru

Завод Ford Sollers в Елабуге возобновил производство машин как системообразующее предприятие, выполнив все предписания Роспотребнадзора.

Предприятие начало свою работу сегодня, 13 апреля.

Сейчас на заводе планируется изготовление и отгрузка автомобилей Ford Transit по заказу крупных партнеров, в том числе специальных версий.

На работе на предприятии задействованы те сотрудники, чья деятельность связана с производством и отгрузкой автомобилей. Они все обеспечены защитными масками, организована возможность постоянной гигиены рук с применением кожных антисептиков на рабочих местах, прием пищи в специально отведенных местах с использованием одноразовой посуды и дистанция между сотрудниками не менее 1,5 метра, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что ПАО «КАМАЗ» возобновил свое производство с 6 апреля.

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