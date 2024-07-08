Комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за неправильное содержание домашних животных

Фото: Максим Платонов

Комитет Госдумы по госстроительству в первом чтении принял законопроект, согласно которому россиян будут штрафовать на 5 000 рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Думы, сообщает портал URA.ru.

В тексте законопроекта сказано: «Статья 8.50. Несоблюдение требований к содержанию домашних животных». Согласно этой статье, за первое нарушение требований содержания домашних животных гражданам грозит предупреждение или штраф от 500 до 1500 рублей, а индивидуальным предпринимателям — от 3000 до 5000 рублей. Последние правки в статью внесены в первом чтении.

За повторное нарушение штрафы увеличиваются: для граждан — до 3000 рублей, для юридических лиц — до 10 000 рублей. Нарушение требований содержания животных считается административным нарушением.

В конце мая руководитель Управления Россельхознадзора по Татарстану Ильнур Галеев выступил с инициативой ужесточить штрафы за нарушения правил перевозки и содержания животных. Кроме того, он предложил создать в Татарстане организацию, оборудованную санитарными бойнями, чтобы сократить риск распространения инфекций у животных.