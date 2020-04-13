Татарстан вошел в тройку регионов-лидеров РФ по борьбе с COVID-19

Татарстан занял второе место в рейтинге по борьбе с COVID-19 среди российских регионов. Исследование проводилось Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Так, эксперты при составлении рейтинга учли то, что в республике приостановили работу торговых центров, магазинов площадью более 100 кв. м и ввели пропускную систему.

Также второе место в рейтинге Татарстану обеспечило распоряжение главы региона Рустама Минниханова снабдить школьников выпускных классов из многодетных семей планшетами для того,чтобы они смогли подготовиться к экзаменам в режиме дистанционного обучения.

Первое место в этом списке заняла Москва. Здесь до 1 мая действует режим обязательной самоизоляции, а также приостановлена работа ресторанов, торговых центров, недавно здесь ограничили посещение кладбищ.

Третье место досталось Тюменской области — с 10 апреля здесь проводится дезинфекция мест общего пользования, для сотрудников сферы здравоохранения сделана бесплатная парковка и предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что Казань заняла пятое место в топ-10 рейтинга наиболее успешных практик муниципального управления в борьбе с коронавирусом.

