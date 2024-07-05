Дача для женщин Татарстана — работа, для мужчин — прежде всего отдых

Спецпроект «Реального времени» и ИА «ПромРейтинг» — о восприятии дач и садовых участков татарстанцами
Почти одна пятая опрошенных татарстанцев (19,4%) уезжает на лето жить на даче. Почти столько же (20,4%) постоянно живет за городом, в том числе на территории садовых товариществ. Интересно, что половина женщин считает выезд на заветные «6 соток» работой и столько же мужчин — прежде всего отдыхом. Почему горожанину нужна дача, как выращивание своих помидоров и огурцов позволяет сдерживать цены на рынке и какова доля продукции СНТ в общем объеме потребляемых в республике овощей, фруктов и ягод? Подробнее об этом — в спецпроекте «Реального времени» и аналитического агентства «ПромРейтинг», посвященном садоводству и огородничеству в республике.
Женщины берут на себя больше работы на даче
На сегодня четверть населения Татарстана, или свыше 1 млн человек, — это садоводы. Каждое лето они проводят время на 30 тысячах гектаров садовых и огороднических товариществ, преимущественно в окрестностях Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Если раньше большинство проводило здесь выходные с тем, чтобы вырастить урожай, то сегодня у многих изменилось отношение к дачам и садам. По крайней мере, так показал опрос жителей городов республики.
В последнюю декаду июня в Казани провели исследование, как татарстанцы воспринимают свои дачи, садовые участки и огороды, а также насколько выращенная ими продукция помогает сберечь семейный бюджет. Специалисты ИА «ПромРейтинг» опросили* 400 горожан в Татарстане и поделились результатами с «Реальным временем», причем ответы во многих случаях удивили самих исследователей.
В опросе более половины женщин (54,1%) ответили, что считают выезд на дачу работой и почти столько же мужчин (50%) заявили, что едут на свой участок прежде всего отдыхать.
Как фрукты и овощи с дачи помогают снижать цены
Доля выращенных татарстанцами овощей, фруктов и ягод в общем объеме потребляемой плодоовощной продукции в республике не слишком высока. По крайней мере, сами опытные садоводы из профильного объединения оценивают ее на уровне 5—10% на разных локальных рынках. Тем не менее в разгар сезона вполне допустимо сказать, что «каждый 20-й потребляемый в Татарстане томат выращен на даче».
При этом татарстанцы верят, что их урожай помогает сдерживать цены на плодоовощную продукцию на рынках и в магазинах. Абсолютны убеждены в этом более трети (34%) участников исследования, примерно четверть опрошенных (23,6%) считают, что это скорее соответствует истине. Не уверены в таком влиянии на ценовую политику около 18,9%, и опровергают это 11,3%. Специалисты, впрочем, подтверждают, что выращенные в сезон фрукты, овощи и ягоды действительно могут сдерживать общие цены, но краткосрочно и локально.
— Действительно, с учетом продукции, которая произрастает в Татарстане в больших объемах — яблоки, помидоры, огурцы, лук, зелень, смородина, возможно, клубника в пике, — все это, по крайней мере, закладывается в расчеты людей, которые привозят эти фрукты и овощи. Мне кажется, снижение цены в том числе происходит и потому, что на рынок выбрасывается большое количество этой продукции, — добавил Антон Глухов.
Тем более сейчас у садоводов появился параллельный рынок сбыта — многочисленные чаты СНТ и ОНТ в мессенджерах и соцсетях, где люди предлагают купить избыток выращенных овощей и фруктов. «Когда на рынке говоришь продавцам, что это уже есть в саду, люди начинают делать скидки. Тем более когда это скоропортящийся товар. Если привезли четыре ящика клубники и не продали за день-два, послезавтра она уже никому не нужна. Никуда не деться, кроме как продать по более низкой цене. Это тоже связано с давлением, которое оказывают дачники в сезон», — считает спикер.
Татарстанцы пересмотрели отношение к даче
В последние годы в России наметилась тенденция, когда многие жители страны, и татарстанцы в том числе, выбирают дачу в качестве места проведения всего летнего отпуска. Большинству просто нравится такое времяпрепровождение. Часть отдыхает в саду, исходя не из предпочтений, а поскольку не располагает или не желает тратить деньги на дорогие курорты, особенно заграничные. Ухудшение геополитической обстановки только усилило этот тренд.
Среди 400 опрошенных горожан Татарстана большинство (60,9%) сообщили, что имеют дачу, огород или садовый участок, где выращивают урожай. Одна пятая часть участников (19,4%) подтвердила свои намерения провести продолжительное время этим летом на даче. Склонны поступить так же еще 4,6%. Около 20,4% постоянно живут за городом. Впрочем, большинство пока не готово надолго поселиться в саду — 38%.
— У людей со временем меняется восприятие дачи и представление, что здесь нужно делать. Помню, в детстве, в 90-е, все люди на дачах выращивали картофель — это реально был вопрос выживания. Готовились к зиме, потому что есть было нечего. Отец работал инженером на авиазаводе, и с едой была проблема — не только у нас, все были в одном положении. Сейчас такого нет. И вот этот знаменитый вопрос: лучше выращивать или купить в супермаркете, — он уже лет 10 на повестке и вряд ли пропадет, — отметил Антон Глухов.
Мнения татарстанцев о том, насколько выгодно выращивать свои овощи и фрукты, разделились примерно пропорционально. «Когда отвечают 50 на 50 — в социологии это попадание прямо в яблочко. Это значит, здесь происходит нерв народа. Мы можем выделить, что есть люди, которые приезжают на дачу отдыхать, а есть те, кто едет работать, потому что не могут иначе. Они содержат участки в идеальном порядке, хоть это им тяжело и здоровье уже не позволяет, но они ни одному сорняку не дадут прорасти», — заметил спикер.
Но то, что жителю города сегодня в любом случае нужна дача, считают многие опрошенные. В этом уверены 43,1%, с ними готовы согласиться еще 29,4%. Большинство мужчин и женщин ответили на вопрос утвердительно примерно одинаково, и только среди тех, кто ответил отрицательно, почти вдвое больше представителей сильного пола. Любопытен и другой факт: точно хотят иметь свой сад или дачу не столько пенсионеры (42,9%), сколько люди среднего возраста (44,9%).
Выгодно ли содержать дачу
Функция дач и приусадебных хозяйств за последние десятилетия значительно изменилась. «Лет 20—30 назад сады играли очень большую, значительную роль в снабжении населения, а сейчас их значение резко снизилось. Это касается и посадки картофеля, и других овощей. Если раньше малину, клубнику поставляли из местных садов, то сейчас это все больше привозная продукция с промышленных плантаций. Как сейчас некоторые шутят: лучший сад — это рынок», — приводит пример Рустем Шайахметов.
— В этом вопросе кто как себя настраивает. Если кто-то настроен на посадку картофеля, еще каких-то овощей и постоянно, не разгибая спины, работает, я считаю: это неправильно. В принципе, часть продуктов можно купить на рынке по более доступной цене. Это как с рыбалкой: человек столько всего накупил для нее и потратил бензин, что у него пойманная рыбка получается по цене 5 тысяч рублей за кг. Поэтому разумнее выращивать немного, для личного употребления, тогда это и выгодно, — считает Павел Бойко.
При этом для пожилого населения заветные «6 соток» все еще играют большую роль в жизни: «это и привычка, и желание этим заниматься». Хотя с экономической точки зрения овощи и фрукты гораздо выгоднее покупать, нежели выращивать.
— Почему сейчас резко сокращают поголовье скота в личных подворьях? Потому что конкурировать с высокотоварным производством сложно. Поэтому своего молока и мяса все меньше и меньше. С выращиванием ягод, фруктов так же, высокий уровень ручного труда. Но пенсионеры же свой труд не учитывают, только текущие затраты — семена, удобрения. А то, что все остальное они делают, — там реально расходов больше. Но для них дача важна, это их часть жизни, мировоззрение, — поясняет экономист.
У молодого поколения уже сформировался иной подход, молодежь едет за город отдыхать: «Сад превращается либо в пригородный дом или, если это рядом с населенным пунктом, на участке строят жилье для постоянного проживания. И эта тенденция будет нарастать».
Выращенное на даче — экологически безвредно и полезно?
Большинство татарстанцев считают наиболее важным посадить в саду томаты. Примерно половина опрошенных отдает предпочтение огурцам, картофелю и зелени. Среди фруктовых деревьев на первом месте — яблони, по ягодам лидирует клубника.
Почти две трети татарстанцев (66,4%) обязательно делают заготовки из выращенного урожая на зиму, и примерно пятая часть жителей закатывает не менее 20 трехлитровых банок. При этом в избытке закаток честно призналась почти половина опрошенных (46,7%). Несмотря на это, люди считают собственные консервы полезными для здоровья и экологическими чистыми.
— Сейчас используют различные химические препараты в саду, тот же навоз — вторая или третья группа опасности. Нам кажется, ну коровки, мы же их едим, они безопасны. На самом деле, навоз тоже опасный элемент. Если неправильно использовать как удобрение, это может привести к отравлениям. Кроме того, меня удивило, что так много людей считают, что заготовки полезны. Огромное количество сахара в варенье и соли в соленьях! Это раньше нужно было дотащить до зимы хоть какие-то продукты, чтобы не умереть с голоду. А потом люди переключились, что заготовленная на зиму продукция приносит пользу. Мне кажется, это можно поставить под сомнение, — считает Антон Глухов.
Эксперт сомневается и в безопасности некоторых продуктов. Многие опрошенные признались, что хранят заготовки по три года — навряд ли соленья за этот срок сохраняют свои полезные свойства. «Мне кажется, здесь больше вреда, чем пользы», — заключил собеседник издания.
Еще одна тенденция последних лет — активный съем дач на лето. Татарстанцы массово пользовались услугой еще во время пандемии и самоизоляции, но с тех пор такой образ жизни им пришелся по душе. Поэтому, даже дистанционно работая, многие стремятся переехать на лето на дачу, если условия позволяют.
Опрос: как татарстанцы воспринимают дачи и садовые участки
1. В Вашей семье в настоящее время есть дачный либо любой другой участок земли, на котором выращиваются сезонные ягоды, овощи, фрукты и зелень? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Да, есть
60,90%
Скорее есть
7,30%
Скорее нет
1,80%
Нет
29,10%
Затрудняюсь ответить
0,90%
2. Можно ли сказать, что в летнее время Вы на какое-то продолжительное время перебираетесь жить на дачу / за город? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Точно да
19,40%
Скорее да
4,60%
Скорее нет
14,80%
Точно нет
38,00%
Постоянно живу за городом
20,40%
Затрудняюсь ответить
2,80%
3. Есть ли смысл в 2024 году жителю города в Татарстане иметь свой дачный участок? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Точно да
43,10%
Скорее да
29,40%
Скорее нет
11,00%
Точно нет
6,40%
Затрудняюсь ответить
10,10%
Варианты
Женщины
Мужчины
Точно да
44,00%
41,90%
Скорее да
28,00%
32,30%
Скорее нет
9,30%
16,10%
Точно нет
6,70%
3,20%
Затрудняюсь ответить
12,00%
6,50%
Варианты
Средний возраст
Старше 55 лет
Точно да
44,90%
42,90%
Скорее да
26,50%
30,40%
Скорее нет
12,20%
8,90%
Точно нет
6,10%
7,10%
Затрудняюсь ответить
10,20%
10,70%
4. Дача лично для Вас — это в первую очередь работа или отдых? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Дача прежде всего работа
48,60%
Дача прежде всего отдых
40,20%
Затрудняюсь ответить
11,20%
Варианты
Женщины
Мужчины
Дача прежде всего работа
54,10%
36,70%
Дача прежде всего отдых
36,50%
50,00%
Затрудняюсь ответить
9,50%
13,30%
Варианты
Средний возраст
Старше 55 лет
Дача прежде всего работа
40,80%
57,40%
Дача прежде всего отдых
44,90%
35,20%
Затрудняюсь ответить
14,30%
7,40%
5. Какие дачные овощи Татарстана Вы считаете наиболее важными лично для себя? (Множественный выбор)
Варианты
Проценты
Огурцы
50,10%
Томаты
56,50%
Лук
39,80%
Кабачки
31,50%
Баклажаны
13,00%
Картофель
50,20%
Морковь
38,00%
Чеснок
33,30%
Капуста
23,10%
Перец
26,90%
Редис
21,30%
Свекла
26,90%
Горох
13,50%
Зелень (салат, укроп, петрушка и т. д.)
48,10%
Другое
7,40%
6. Какие дачные фрукты Татарстана Вы считаете наиболее важными лично для себя? (Множественный выбор)
Варианты
Проценты
Яблоко
73,80%
Груша
41,10%
Слива
39,30%
Алыча
6,50%
Абрикос
14,00%
Другое
13,10%
7. Какие дачные ягоды Татарстана Вы считаете наиболее важными лично для себя? (Множественный выбор)
Варианты
Проценты
Малина
53,80%
Смородина
47,20%
Жимолость
20,80%
Ирга
6,50%
Крыжовник
24,50%
Вишня
50,90%
Черешня
20,80%
Клубника
57,50%
Ежевика
19,80%
Гуми
0,90%
Шелковица
6,60%
Виноград
25,50%
Облепиха
17,00%
Барбарис
1,90%
Кизил
2,80%
Рябина
6,70%
Черника
14,20%
Брусника
2,80%
Шиповник
13,20%
Голубика
5,70%
Айва
3,60%
Другое
4,60%
8. В Вашей семье летом делаются заготовки собственных сезонных овощей, фруктов и ягод на зимний период (варенья, соленья, компоты)? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Точно да
66,40%
Скорее да
15,90%
Скорее нет
6,50%
Точно нет
10,30%
Затрудняюсь ответить
0,90%
9. Какой общий объем заготовок на зиму (варенья, соленья, компоты) в среднем подготавливается в Вашей семье за летний сезон? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Никакой
11,20%
Менее одной трехлитровой банки
4,70%
1—2 трехлитровые банки
4,70%
3—5 трехлитровых банок
16,80%
6—10 трехлитровых банок
18,70%
До 20 трехлитровых банок
19,60%
До 30 трехлитровых банок
4,70%
До 40 трехлитровых банок
2,80%
Более 50 трехлитровых банок
7,50%
Затрудняюсь ответить
9,30%
10. В Вашей семье случается переизбыток заготовленных на зиму овощей и фруктов (солений, варений и компотов)? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Да
46,70%
Нет
51,40%
Затрудняюсь ответить
1,90%
Варианты
Женщины
Мужчины
Да
45,90%
43,30%
Нет
52,70%
53,30%
Затрудняюсь ответить
1,40%
3,30%
Варианты
Средний возраст
Старше 55 лет
Да
54,20%
40,70%
Нет
43,80%
59,20%
Затрудняюсь ответить
2,10%
0,10%
11. Самостоятельно заготовленные на зиму соленья, варенья, компоты, сушеные и замороженные фрукты и овощи полезны для здоровья? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Точно полезны
58,50%
Скорее полезны
28,30%
Скорее не полезны
3,80%
Точно не полезны
0,90%
Затрудняюсь ответить
8,50%
Варианты
Женщины
Мужчины
Точно полезны
63,00%
50,00%
Скорее полезны
27,40%
30,00%
Скорее не полезны
5,50%
0,00%
Точно не полезны
0,00%
3,30%
Затрудняюсь ответить
4,10%
16,70%
Варианты
Средний возраст
Старше 55 лет
Точно полезны
54,20%
59,30%
Скорее полезны
33,20%
25,90%
Скорее не полезны
0,10%
7,40%
Точно не полезны
2,10%
0,00%
Затрудняюсь ответить
10,40%
7,40%
12. Лично Вы считаете получаемые на даче свежие овощи, фрукты и ягоды более экологически чистыми в сравнении с магазинными и рыночными аналогами? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Точно да
71,00%
Скорее да
20,60%
Скорее нет
1,90%
Точно нет
0,00%
Затрудняюсь ответить
6,50%
Варианты
Женщины
Мужчины
Точно да
74,30%
60,10%
Скорее да
18,90%
26,70%
Скорее нет
0,00%
6,70%
Точно нет
0,00%
0,00%
Затрудняюсь ответить
6,80%
6,70%
Варианты
Средний возраст
Старше 55 лет
Точно да
68,80%
76,40%
Скорее да
22,90%
16,40%
Скорее нет
2,10%
1,80%
Точно нет
0,00%
0,00%
Затрудняюсь ответить
6,30%
5,50%
13. По Вашему мнению, выращивание сезонной (местной) садово-огородной продукции жителями Татарстана способствует снижению общих цен на овощи, ягоды и фрукты в магазинах и на рынках в летне-осенний период? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Точно да
34,00%
Скорее да
23,60%
Скорее нет
18,90%
Точно нет
11,30%
Затрудняюсь ответить
12,30%
Варианты
Женщины
Мужчины
Точно да
32,90%
40,00%
Скорее да
24,70%
23,30%
Скорее нет
19,20%
16,70%
Точно нет
11,00%
6,70%
Затрудняюсь ответить
12,30%
13,30%
Варианты
Средний возраст
Старше 55 лет
Точно да
33,30%
33,30%
Скорее да
27,10%
20,40%
Скорее нет
14,60%
24,10%
Точно нет
10,40%
13,00%
Затрудняюсь ответить
14,60%
9,30%
14. В 2024 году в Татарстане с точки зрения затрат времени и денег имеет смысл заниматься выращиванием собственных овощей, фруктов и ягод? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Да, это выгодно
52,80%
Нет, не выгодно
32,10%
Затрудняюсь ответить
15,10%
Варианты
Женщины
Мужчины
Да, это выгодно
54,80%
46,70%
Нет, не выгодно
26,00%
50,00%
Затрудняюсь ответить
19,20%
3,30%
Варианты
Средний возраст
Старше 55 лет
Да, это выгодно
53,20%
50,90%
Нет, не выгодно
29,80%
34,50%
Затрудняюсь ответить
17,00%
14,50%
15. По Вашему мнению, в летние месяцы, когда Вы переключаетесь на потребление продуктов питания, выращенных на собственном участке, на сколько сокращается Ваша зависимость от магазинов и рынков? (Одиночный выбор / дачники)
Варианты
Проценты
Не переключаюсь на продукты с участка
9,50%
Зависимость не сокращается
16,30%
Сокращается менее чем на 5%
18,10%
Сокращается на 5—10%
3,70%
Сокращается на 10—20%
8,60%
Сокращается на 20—30%
8,70%
Сокращается на 30—50%
8,50%
Сокращается на 50—60%
2,90%
Сокращается на 60—70%
4,80%
Сокращается на 70—80%
2,00%
Сокращается на 80—90%
1,80%
Сокращается на 100%
1,90%
Затрудняюсь ответить
13,30%
16. Вы планируете сократить, увеличить или оставить на нынешнем уровне объем овощей, фруктов и ягод, выращиваемых на дачном участке? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Планирую сократить объем посадок на участке
17,30%
Планирую оставить все как есть
51,00%
Планирую увеличить объем посадок на участке
10,60%
Не выращиваю овощи, фрукты и ягоды
11,50%
Затрудняюсь ответить
9,60%
Варианты
Женщины
Мужчины
Планирую сократить объем посадок на участке
18,30%
13,30%
Планирую оставить все как есть
52,10%
50,00%
Планирую увеличить объем посадок на участке
8,50%
16,70%
Не выращиваю овощи, фрукты и ягоды
8,50%
16,70%
Затрудняюсь ответить
12,70%
3,30%
Варианты
Средний возраст
Старше 55 лет
Планирую сократить объем посадок на участке
20,80%
15,40%
Планирую оставить все как есть
52,10%
50,00%
Планирую увеличить объем посадок на участке
8,30%
13,50%
Не выращиваю овощи, фрукты и ягоды
12,50%
11,50%
Затрудняюсь ответить
6,30%
9,60%
17. Участки в СНТ за городом и садовая деятельность на них — это пережитки прошлого или актуальный вид полезного досуга? (Одиночный выбор)
Варианты
Проценты
Участки в СНТ — пережиток прошлого
12,40%
Актуальный вид полезного досуга
61,00%
Затрудняюсь ответить
26,70%
Варианты
Женщины
Мужчины
Участки в СНТ — пережиток прошлого
9,70%
20,10%
Актуальный вид полезного досуга
62,50%
60,00%
Затрудняюсь ответить
27,80%
19,90%
Варианты
Средний возраст
Старше 55 лет
Участки в СНТ — пережиток прошлого
14,60%
11,10%
Актуальный вид полезного досуга
52,10%
72,20%
Затрудняюсь ответить
33,30%
16,70%
*Методологический интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке провело ИА «ПромРейтинг». Тема: «Восприятие использования участков для садоводства и огородничества в СНТ жителями городов Татарстана — 2024».
Опрос проводился среди 400 респондентов-горожан из Республики Татарстан в период с 21 по 28 июня 2024 года. Данные опроса репрезентативны по структуре пользования основными социальными сетями и отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных социальных сетей. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 4,9% (95±4,9%). Помимо ошибки выборки, смещение в данные опроса могут вносить формулировки вопросов и дополнительные обстоятельства, сопутствующие анкетированию.
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