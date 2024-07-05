Дача для женщин Татарстана — работа, для мужчин — прежде всего отдых

Спецпроект «Реального времени» и ИА «ПромРейтинг» — о восприятии дач и садовых участков татарстанцами

Фото: Реальное время

Почти одна пятая опрошенных татарстанцев (19,4%) уезжает на лето жить на даче. Почти столько же (20,4%) постоянно живет за городом, в том числе на территории садовых товариществ. Интересно, что половина женщин считает выезд на заветные «6 соток» работой и столько же мужчин — прежде всего отдыхом. Почему горожанину нужна дача, как выращивание своих помидоров и огурцов позволяет сдерживать цены на рынке и какова доля продукции СНТ в общем объеме потребляемых в республике овощей, фруктов и ягод? Подробнее об этом — в спецпроекте «Реального времени» и аналитического агентства «ПромРейтинг», посвященном садоводству и огородничеству в республике.



Женщины берут на себя больше работы на даче



На сегодня четверть населения Татарстана, или свыше 1 млн человек, — это садоводы. Каждое лето они проводят время на 30 тысячах гектаров садовых и огороднических товариществ, преимущественно в окрестностях Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Если раньше большинство проводило здесь выходные с тем, чтобы вырастить урожай, то сегодня у многих изменилось отношение к дачам и садам. По крайней мере, так показал опрос жителей городов республики.

В последнюю декаду июня в Казани провели исследование, как татарстанцы воспринимают свои дачи, садовые участки и огороды, а также насколько выращенная ими продукция помогает сберечь семейный бюджет. Специалисты ИА «ПромРейтинг» опросили* 400 горожан в Татарстане и поделились результатами с «Реальным временем», причем ответы во многих случаях удивили самих исследователей.

— Интересно, что женщины берут на себя больше работы на даче, в саду, особенно если выращивают что-либо. Мужчины больше воспринимают дачу как элемент отдыха. Что достаточно странно и можно по-разному объяснить, — считает Антон Глухов, основатель ИА «ПромРейтинг».

В опросе более половины женщин (54,1%) ответили, что считают выезд на дачу работой и почти столько же мужчин (50%) заявили, что едут на свой участок прежде всего отдыхать.



Как фрукты и овощи с дачи помогают снижать цены

Доля выращенных татарстанцами овощей, фруктов и ягод в общем объеме потребляемой плодоовощной продукции в республике не слишком высока. По крайней мере, сами опытные садоводы из профильного объединения оценивают ее на уровне 5—10% на разных локальных рынках. Тем не менее в разгар сезона вполне допустимо сказать, что «каждый 20-й потребляемый в Татарстане томат выращен на даче».

При этом татарстанцы верят, что их урожай помогает сдерживать цены на плодоовощную продукцию на рынках и в магазинах. Абсолютны убеждены в этом более трети (34%) участников исследования, примерно четверть опрошенных (23,6%) считают, что это скорее соответствует истине. Не уверены в таком влиянии на ценовую политику около 18,9%, и опровергают это 11,3%. Специалисты, впрочем, подтверждают, что выращенные в сезон фрукты, овощи и ягоды действительно могут сдерживать общие цены, но краткосрочно и локально.

— Отчасти да. Дачники летом все-таки снижают потребление покупаемых продуктов, и, естественно, спрос снижается. Есть еще сезонный фактор, для торговцев на рынках лето — высокий сезон, надо быстро распродать фрукты и овощи, и когда рядом дачники предлагают свою продукцию, цены снижаются. Поэтому определенное влияние оказывают, но кратковременное и не такое большое. Сейчас доля произведенной продукции в СНТ с каждым годом все меньше и меньше. Сказать, что дачники кардинально меняют ситуацию с ценами на рынке, невозможно, — пояснил экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

— Действительно, с учетом продукции, которая произрастает в Татарстане в больших объемах — яблоки, помидоры, огурцы, лук, зелень, смородина, возможно, клубника в пике, — все это, по крайней мере, закладывается в расчеты людей, которые привозят эти фрукты и овощи. Мне кажется, снижение цены в том числе происходит и потому, что на рынок выбрасывается большое количество этой продукции, — добавил Антон Глухов.



Тем более сейчас у садоводов появился параллельный рынок сбыта — многочисленные чаты СНТ и ОНТ в мессенджерах и соцсетях, где люди предлагают купить избыток выращенных овощей и фруктов. «Когда на рынке говоришь продавцам, что это уже есть в саду, люди начинают делать скидки. Тем более когда это скоропортящийся товар. Если привезли четыре ящика клубники и не продали за день-два, послезавтра она уже никому не нужна. Никуда не деться, кроме как продать по более низкой цене. Это тоже связано с давлением, которое оказывают дачники в сезон», — считает спикер.

С учетом сезонной продукции, которая произрастает в Татарстане в больших объемах, к примеру яблок, все это закладывается в расчеты людей, которые привозят фрукты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстанцы пересмотрели отношение к даче

В последние годы в России наметилась тенденция, когда многие жители страны, и татарстанцы в том числе, выбирают дачу в качестве места проведения всего летнего отпуска. Большинству просто нравится такое времяпрепровождение. Часть отдыхает в саду, исходя не из предпочтений, а поскольку не располагает или не желает тратить деньги на дорогие курорты, особенно заграничные. Ухудшение геополитической обстановки только усилило этот тренд.

Среди 400 опрошенных горожан Татарстана большинство (60,9%) сообщили, что имеют дачу, огород или садовый участок, где выращивают урожай. Одна пятая часть участников (19,4%) подтвердила свои намерения провести продолжительное время этим летом на даче. Склонны поступить так же еще 4,6%. Около 20,4% постоянно живут за городом. Впрочем, большинство пока не готово надолго поселиться в саду — 38%.

— У людей со временем меняется восприятие дачи и представление, что здесь нужно делать. Помню, в детстве, в 90-е, все люди на дачах выращивали картофель — это реально был вопрос выживания. Готовились к зиме, потому что есть было нечего. Отец работал инженером на авиазаводе, и с едой была проблема — не только у нас, все были в одном положении. Сейчас такого нет. И вот этот знаменитый вопрос: лучше выращивать или купить в супермаркете, — он уже лет 10 на повестке и вряд ли пропадет, — отметил Антон Глухов.

Среди 400 опрошенных горожан Татарстана большинство (60,9%) сообщили, что имеют дачу, огород или садовый участок, где выращивают урожай. Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Мнения татарстанцев о том, насколько выгодно выращивать свои овощи и фрукты, разделились примерно пропорционально. «Когда отвечают 50 на 50 — в социологии это попадание прямо в яблочко. Это значит, здесь происходит нерв народа. Мы можем выделить, что есть люди, которые приезжают на дачу отдыхать, а есть те, кто едет работать, потому что не могут иначе. Они содержат участки в идеальном порядке, хоть это им тяжело и здоровье уже не позволяет, но они ни одному сорняку не дадут прорасти», — заметил спикер.

Но то, что жителю города сегодня в любом случае нужна дача, считают многие опрошенные. В этом уверены 43,1%, с ними готовы согласиться еще 29,4%. Большинство мужчин и женщин ответили на вопрос утвердительно примерно одинаково, и только среди тех, кто ответил отрицательно, почти вдвое больше представителей сильного пола. Любопытен и другой факт: точно хотят иметь свой сад или дачу не столько пенсионеры (42,9%), сколько люди среднего возраста (44,9%).

— Садовый участок или дача для жителя города — это однозначно положительный момент, на все 300%. Тем более в нашу непростую сегодня турбулентную эпоху, когда цены на туризм и отдых в Турции и Египте зашкаливают. А при условии наличия дачи есть альтернатива и отдыху, и удаленной работе в загородной части Казани, — считает Павел Бойко, председатель Верхнеуслонской ассоциации садоводов.

Выгодно ли содержать дачу



Функция дач и приусадебных хозяйств за последние десятилетия значительно изменилась. «Лет 20—30 назад сады играли очень большую, значительную роль в снабжении населения, а сейчас их значение резко снизилось. Это касается и посадки картофеля, и других овощей. Если раньше малину, клубнику поставляли из местных садов, то сейчас это все больше привозная продукция с промышленных плантаций. Как сейчас некоторые шутят: лучший сад — это рынок», — приводит пример Рустем Шайахметов.

— В этом вопросе кто как себя настраивает. Если кто-то настроен на посадку картофеля, еще каких-то овощей и постоянно, не разгибая спины, работает, я считаю: это неправильно. В принципе, часть продуктов можно купить на рынке по более доступной цене. Это как с рыбалкой: человек столько всего накупил для нее и потратил бензин, что у него пойманная рыбка получается по цене 5 тысяч рублей за кг. Поэтому разумнее выращивать немного, для личного употребления, тогда это и выгодно, — считает Павел Бойко.

При этом для пожилого населения заветные «6 соток» все еще играют большую роль в жизни: «это и привычка, и желание этим заниматься». Хотя с экономической точки зрения овощи и фрукты гораздо выгоднее покупать, нежели выращивать.

— Почему сейчас резко сокращают поголовье скота в личных подворьях? Потому что конкурировать с высокотоварным производством сложно. Поэтому своего молока и мяса все меньше и меньше. С выращиванием ягод, фруктов так же, высокий уровень ручного труда. Но пенсионеры же свой труд не учитывают, только текущие затраты — семена, удобрения. А то, что все остальное они делают, — там реально расходов больше. Но для них дача важна, это их часть жизни, мировоззрение, — поясняет экономист.

При этом для пожилого населения заветные «6 соток» все еще играют большую роль в жизни: «это и привычка, и желание этим заниматься». Реальное время / realnoevremya.ru

У молодого поколения уже сформировался иной подход, молодежь едет за город отдыхать: «Сад превращается либо в пригородный дом или, если это рядом с населенным пунктом, на участке строят жилье для постоянного проживания. И эта тенденция будет нарастать».

Выращенное на даче — экологически безвредно и полезно?

Большинство татарстанцев считают наиболее важным посадить в саду томаты. Примерно половина опрошенных отдает предпочтение огурцам, картофелю и зелени. Среди фруктовых деревьев на первом месте — яблони, по ягодам лидирует клубника.

Почти две трети татарстанцев (66,4%) обязательно делают заготовки из выращенного урожая на зиму, и примерно пятая часть жителей закатывает не менее 20 трехлитровых банок. При этом в избытке закаток честно призналась почти половина опрошенных (46,7%). Несмотря на это, люди считают собственные консервы полезными для здоровья и экологическими чистыми.

— Сейчас используют различные химические препараты в саду, тот же навоз — вторая или третья группа опасности. Нам кажется, ну коровки, мы же их едим, они безопасны. На самом деле, навоз тоже опасный элемент. Если неправильно использовать как удобрение, это может привести к отравлениям. Кроме того, меня удивило, что так много людей считают, что заготовки полезны. Огромное количество сахара в варенье и соли в соленьях! Это раньше нужно было дотащить до зимы хоть какие-то продукты, чтобы не умереть с голоду. А потом люди переключились, что заготовленная на зиму продукция приносит пользу. Мне кажется, это можно поставить под сомнение, — считает Антон Глухов.

Знаменитый вопрос — лучше выращивать или купить фрукты и овощи в супермаркете — уже лет 10 на повестке и вряд ли пропадет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперт сомневается и в безопасности некоторых продуктов. Многие опрошенные признались, что хранят заготовки по три года — навряд ли соленья за этот срок сохраняют свои полезные свойства. «Мне кажется, здесь больше вреда, чем пользы», — заключил собеседник издания.

Еще одна тенденция последних лет — активный съем дач на лето. Татарстанцы массово пользовались услугой еще во время пандемии и самоизоляции, но с тех пор такой образ жизни им пришелся по душе. Поэтому, даже дистанционно работая, многие стремятся переехать на лето на дачу, если условия позволяют.

Опрос: как татарстанцы воспринимают дачи и садовые участки

1. В Вашей семье в настоящее время есть дачный либо любой другой участок земли, на котором выращиваются сезонные ягоды, овощи, фрукты и зелень? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Да, есть 60,90% Скорее есть 7,30% Скорее нет 1,80% Нет 29,10% Затрудняюсь ответить 0,90%

2. Можно ли сказать, что в летнее время Вы на какое-то продолжительное время перебираетесь жить на дачу / за город? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Точно да 19,40% Скорее да 4,60% Скорее нет 14,80% Точно нет 38,00% Постоянно живу за городом 20,40% Затрудняюсь ответить 2,80%

3. Есть ли смысл в 2024 году жителю города в Татарстане иметь свой дачный участок? (Одиночный выбор)



Варианты Проценты Точно да 43,10% Скорее да 29,40% Скорее нет 11,00% Точно нет 6,40% Затрудняюсь ответить 10,10%

Варианты Женщины Мужчины Точно да 44,00% 41,90% Скорее да 28,00% 32,30% Скорее нет 9,30% 16,10% Точно нет 6,70% 3,20% Затрудняюсь ответить 12,00% 6,50%

Варианты Средний возраст Старше 55 лет Точно да 44,90% 42,90% Скорее да 26,50% 30,40% Скорее нет 12,20% 8,90% Точно нет 6,10% 7,10% Затрудняюсь ответить 10,20% 10,70%

4. Дача лично для Вас — это в первую очередь работа или отдых? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Дача прежде всего работа 48,60% Дача прежде всего отдых 40,20% Затрудняюсь ответить 11,20%

Варианты Женщины Мужчины Дача прежде всего работа 54,10% 36,70% Дача прежде всего отдых 36,50% 50,00% Затрудняюсь ответить 9,50% 13,30% Варианты Средний возраст Старше 55 лет Дача прежде всего работа 40,80% 57,40% Дача прежде всего отдых 44,90% 35,20% Затрудняюсь ответить 14,30% 7,40%

5. Какие дачные овощи Татарстана Вы считаете наиболее важными лично для себя? (Множественный выбор)

Варианты Проценты Огурцы 50,10% Томаты 56,50% Лук 39,80% Кабачки 31,50% Баклажаны 13,00% Картофель 50,20% Морковь 38,00% Чеснок 33,30% Капуста 23,10% Перец 26,90% Редис 21,30% Свекла 26,90% Горох 13,50% Зелень (салат, укроп, петрушка и т. д.) 48,10% Другое 7,40%

6. Какие дачные фрукты Татарстана Вы считаете наиболее важными лично для себя? (Множественный выбор)

Варианты Проценты Яблоко 73,80% Груша 41,10% Слива 39,30% Алыча 6,50% Абрикос 14,00% Другое 13,10%

7. Какие дачные ягоды Татарстана Вы считаете наиболее важными лично для себя? (Множественный выбор)

Варианты Проценты Малина 53,80% Смородина 47,20% Жимолость 20,80% Ирга 6,50% Крыжовник 24,50% Вишня 50,90% Черешня 20,80% Клубника 57,50% Ежевика 19,80% Гуми 0,90% Шелковица 6,60% Виноград 25,50% Облепиха 17,00% Барбарис 1,90% Кизил 2,80% Рябина 6,70% Черника 14,20% Брусника 2,80% Шиповник 13,20% Голубика 5,70% Айва 3,60% Другое 4,60%

8. В Вашей семье летом делаются заготовки собственных сезонных овощей, фруктов и ягод на зимний период (варенья, соленья, компоты)? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Точно да 66,40% Скорее да 15,90% Скорее нет 6,50% Точно нет 10,30% Затрудняюсь ответить 0,90%

9. Какой общий объем заготовок на зиму (варенья, соленья, компоты) в среднем подготавливается в Вашей семье за летний сезон? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Никакой 11,20% Менее одной трехлитровой банки 4,70% 1—2 трехлитровые банки 4,70% 3—5 трехлитровых банок 16,80% 6—10 трехлитровых банок 18,70% До 20 трехлитровых банок 19,60% До 30 трехлитровых банок 4,70% До 40 трехлитровых банок 2,80% Более 50 трехлитровых банок 7,50% Затрудняюсь ответить 9,30%

10. В Вашей семье случается переизбыток заготовленных на зиму овощей и фруктов (солений, варений и компотов)? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Да 46,70% Нет 51,40% Затрудняюсь ответить 1,90%

Варианты Женщины Мужчины Да 45,90% 43,30% Нет 52,70% 53,30% Затрудняюсь ответить 1,40% 3,30% Варианты Средний возраст Старше 55 лет Да 54,20% 40,70% Нет 43,80% 59,20% Затрудняюсь ответить 2,10% 0,10%

11. Самостоятельно заготовленные на зиму соленья, варенья, компоты, сушеные и замороженные фрукты и овощи полезны для здоровья? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Точно полезны 58,50% Скорее полезны 28,30% Скорее не полезны 3,80% Точно не полезны 0,90% Затрудняюсь ответить 8,50%

Варианты Женщины Мужчины Точно полезны 63,00% 50,00% Скорее полезны 27,40% 30,00% Скорее не полезны 5,50% 0,00% Точно не полезны 0,00% 3,30% Затрудняюсь ответить 4,10% 16,70% Варианты Средний возраст Старше 55 лет Точно полезны 54,20% 59,30% Скорее полезны 33,20% 25,90% Скорее не полезны 0,10% 7,40% Точно не полезны 2,10% 0,00% Затрудняюсь ответить 10,40% 7,40%

12. Лично Вы считаете получаемые на даче свежие овощи, фрукты и ягоды более экологически чистыми в сравнении с магазинными и рыночными аналогами? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Точно да 71,00% Скорее да 20,60% Скорее нет 1,90% Точно нет 0,00% Затрудняюсь ответить 6,50%

Варианты Женщины Мужчины Точно да 74,30% 60,10% Скорее да 18,90% 26,70% Скорее нет 0,00% 6,70% Точно нет 0,00% 0,00% Затрудняюсь ответить 6,80% 6,70% Варианты Средний возраст Старше 55 лет Точно да 68,80% 76,40% Скорее да 22,90% 16,40% Скорее нет 2,10% 1,80% Точно нет 0,00% 0,00% Затрудняюсь ответить 6,30% 5,50%

13. По Вашему мнению, выращивание сезонной (местной) садово-огородной продукции жителями Татарстана способствует снижению общих цен на овощи, ягоды и фрукты в магазинах и на рынках в летне-осенний период? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Точно да 34,00% Скорее да 23,60% Скорее нет 18,90% Точно нет 11,30% Затрудняюсь ответить 12,30%

Варианты Женщины Мужчины Точно да 32,90% 40,00% Скорее да 24,70% 23,30% Скорее нет 19,20% 16,70% Точно нет 11,00% 6,70% Затрудняюсь ответить 12,30% 13,30% Варианты Средний возраст Старше 55 лет Точно да 33,30% 33,30% Скорее да 27,10% 20,40% Скорее нет 14,60% 24,10% Точно нет 10,40% 13,00% Затрудняюсь ответить 14,60% 9,30%

14. В 2024 году в Татарстане с точки зрения затрат времени и денег имеет смысл заниматься выращиванием собственных овощей, фруктов и ягод? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Да, это выгодно 52,80% Нет, не выгодно 32,10% Затрудняюсь ответить 15,10%

Варианты Женщины Мужчины Да, это выгодно 54,80% 46,70% Нет, не выгодно 26,00% 50,00% Затрудняюсь ответить 19,20% 3,30% Варианты Средний возраст Старше 55 лет Да, это выгодно 53,20% 50,90% Нет, не выгодно 29,80% 34,50% Затрудняюсь ответить 17,00% 14,50%

15. По Вашему мнению, в летние месяцы, когда Вы переключаетесь на потребление продуктов питания, выращенных на собственном участке, на сколько сокращается Ваша зависимость от магазинов и рынков? (Одиночный выбор / дачники)

Варианты Проценты Не переключаюсь на продукты с участка 9,50% Зависимость не сокращается 16,30% Сокращается менее чем на 5% 18,10% Сокращается на 5—10% 3,70% Сокращается на 10—20% 8,60% Сокращается на 20—30% 8,70% Сокращается на 30—50% 8,50% Сокращается на 50—60% 2,90% Сокращается на 60—70% 4,80% Сокращается на 70—80% 2,00% Сокращается на 80—90% 1,80% Сокращается на 100% 1,90% Затрудняюсь ответить 13,30%

16. Вы планируете сократить, увеличить или оставить на нынешнем уровне объем овощей, фруктов и ягод, выращиваемых на дачном участке? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Планирую сократить объем посадок на участке 17,30% Планирую оставить все как есть 51,00% Планирую увеличить объем посадок на участке 10,60% Не выращиваю овощи, фрукты и ягоды 11,50% Затрудняюсь ответить 9,60%

Варианты Женщины Мужчины Планирую сократить объем посадок на участке 18,30% 13,30% Планирую оставить все как есть 52,10% 50,00% Планирую увеличить объем посадок на участке 8,50% 16,70% Не выращиваю овощи, фрукты и ягоды 8,50% 16,70% Затрудняюсь ответить 12,70% 3,30% Варианты Средний возраст Старше 55 лет Планирую сократить объем посадок на участке 20,80% 15,40% Планирую оставить все как есть 52,10% 50,00% Планирую увеличить объем посадок на участке 8,30% 13,50% Не выращиваю овощи, фрукты и ягоды 12,50% 11,50% Затрудняюсь ответить 6,30% 9,60%

17. Участки в СНТ за городом и садовая деятельность на них — это пережитки прошлого или актуальный вид полезного досуга? (Одиночный выбор)

Варианты Проценты Участки в СНТ — пережиток прошлого 12,40% Актуальный вид полезного досуга 61,00% Затрудняюсь ответить 26,70% Варианты Женщины Мужчины Участки в СНТ — пережиток прошлого 9,70% 20,10% Актуальный вид полезного досуга 62,50% 60,00% Затрудняюсь ответить 27,80% 19,90% Варианты Средний возраст Старше 55 лет Участки в СНТ — пережиток прошлого 14,60% 11,10% Актуальный вид полезного досуга 52,10% 72,20% Затрудняюсь ответить 33,30% 16,70%









*Методологический интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке провело ИА «ПромРейтинг». Тема: «Восприятие использования участков для садоводства и огородничества в СНТ жителями городов Татарстана — 2024».

Опрос проводился среди 400 респондентов-горожан из Республики Татарстан в период с 21 по 28 июня 2024 года. Данные опроса репрезентативны по структуре пользования основными социальными сетями и отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных социальных сетей. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 4,9% (95±4,9%). Помимо ошибки выборки, смещение в данные опроса могут вносить формулировки вопросов и дополнительные обстоятельства, сопутствующие анкетированию.