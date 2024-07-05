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Дача для женщин Татарстана — работа, для мужчин — прежде всего отдых

00:00, 05.07.2024

Спецпроект «Реального времени» и ИА «ПромРейтинг» — о восприятии дач и садовых участков татарстанцами

Дача для женщин Татарстана — работа, для мужчин — прежде всего отдых
Фото: Реальное время

Почти одна пятая опрошенных татарстанцев (19,4%) уезжает на лето жить на даче. Почти столько же (20,4%) постоянно живет за городом, в том числе на территории садовых товариществ. Интересно, что половина женщин считает выезд на заветные «6 соток» работой и столько же мужчин — прежде всего отдыхом. Почему горожанину нужна дача, как выращивание своих помидоров и огурцов позволяет сдерживать цены на рынке и какова доля продукции СНТ в общем объеме потребляемых в республике овощей, фруктов и ягод? Подробнее об этом — в спецпроекте «Реального времени» и аналитического агентства «ПромРейтинг», посвященном садоводству и огородничеству в республике.

Женщины берут на себя больше работы на даче

На сегодня четверть населения Татарстана, или свыше 1 млн человек, — это садоводы. Каждое лето они проводят время на 30 тысячах гектаров садовых и огороднических товариществ, преимущественно в окрестностях Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Если раньше большинство проводило здесь выходные с тем, чтобы вырастить урожай, то сегодня у многих изменилось отношение к дачам и садам. По крайней мере, так показал опрос жителей городов республики.

В последнюю декаду июня в Казани провели исследование, как татарстанцы воспринимают свои дачи, садовые участки и огороды, а также насколько выращенная ими продукция помогает сберечь семейный бюджет. Специалисты ИА «ПромРейтинг» опросили* 400 горожан в Татарстане и поделились результатами с «Реальным временем», причем ответы во многих случаях удивили самих исследователей.

— Интересно, что женщины берут на себя больше работы на даче, в саду, особенно если выращивают что-либо. Мужчины больше воспринимают дачу как элемент отдыха. Что достаточно странно и можно по-разному объяснить, — считает Антон Глухов, основатель ИА «ПромРейтинг».

В опросе более половины женщин (54,1%) ответили, что считают выезд на дачу работой и почти столько же мужчин (50%) заявили, что едут на свой участок прежде всего отдыхать.

Как фрукты и овощи с дачи помогают снижать цены

Доля выращенных татарстанцами овощей, фруктов и ягод в общем объеме потребляемой плодоовощной продукции в республике не слишком высока. По крайней мере, сами опытные садоводы из профильного объединения оценивают ее на уровне 5—10% на разных локальных рынках. Тем не менее в разгар сезона вполне допустимо сказать, что «каждый 20-й потребляемый в Татарстане томат выращен на даче».

При этом татарстанцы верят, что их урожай помогает сдерживать цены на плодоовощную продукцию на рынках и в магазинах. Абсолютны убеждены в этом более трети (34%) участников исследования, примерно четверть опрошенных (23,6%) считают, что это скорее соответствует истине. Не уверены в таком влиянии на ценовую политику около 18,9%, и опровергают это 11,3%. Специалисты, впрочем, подтверждают, что выращенные в сезон фрукты, овощи и ягоды действительно могут сдерживать общие цены, но краткосрочно и локально.

— Отчасти да. Дачники летом все-таки снижают потребление покупаемых продуктов, и, естественно, спрос снижается. Есть еще сезонный фактор, для торговцев на рынках лето — высокий сезон, надо быстро распродать фрукты и овощи, и когда рядом дачники предлагают свою продукцию, цены снижаются. Поэтому определенное влияние оказывают, но кратковременное и не такое большое. Сейчас доля произведенной продукции в СНТ с каждым годом все меньше и меньше. Сказать, что дачники кардинально меняют ситуацию с ценами на рынке, невозможно, — пояснил экономист, глава компании «Р-Инвест» Рустем Шайахметов.

— Действительно, с учетом продукции, которая произрастает в Татарстане в больших объемах — яблоки, помидоры, огурцы, лук, зелень, смородина, возможно, клубника в пике, — все это, по крайней мере, закладывается в расчеты людей, которые привозят эти фрукты и овощи. Мне кажется, снижение цены в том числе происходит и потому, что на рынок выбрасывается большое количество этой продукции, — добавил Антон Глухов.

Тем более сейчас у садоводов появился параллельный рынок сбыта — многочисленные чаты СНТ и ОНТ в мессенджерах и соцсетях, где люди предлагают купить избыток выращенных овощей и фруктов. «Когда на рынке говоришь продавцам, что это уже есть в саду, люди начинают делать скидки. Тем более когда это скоропортящийся товар. Если привезли четыре ящика клубники и не продали за день-два, послезавтра она уже никому не нужна. Никуда не деться, кроме как продать по более низкой цене. Это тоже связано с давлением, которое оказывают дачники в сезон», — считает спикер.

С учетом сезонной продукции, которая произрастает в Татарстане в больших объемах, к примеру яблок, все это закладывается в расчеты людей, которые привозят фрукты. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Татарстанцы пересмотрели отношение к даче

В последние годы в России наметилась тенденция, когда многие жители страны, и татарстанцы в том числе, выбирают дачу в качестве места проведения всего летнего отпуска. Большинству просто нравится такое времяпрепровождение. Часть отдыхает в саду, исходя не из предпочтений, а поскольку не располагает или не желает тратить деньги на дорогие курорты, особенно заграничные. Ухудшение геополитической обстановки только усилило этот тренд.

Среди 400 опрошенных горожан Татарстана большинство (60,9%) сообщили, что имеют дачу, огород или садовый участок, где выращивают урожай. Одна пятая часть участников (19,4%) подтвердила свои намерения провести продолжительное время этим летом на даче. Склонны поступить так же еще 4,6%. Около 20,4% постоянно живут за городом. Впрочем, большинство пока не готово надолго поселиться в саду — 38%.

— У людей со временем меняется восприятие дачи и представление, что здесь нужно делать. Помню, в детстве, в 90-е, все люди на дачах выращивали картофель — это реально был вопрос выживания. Готовились к зиме, потому что есть было нечего. Отец работал инженером на авиазаводе, и с едой была проблема — не только у нас, все были в одном положении. Сейчас такого нет. И вот этот знаменитый вопрос: лучше выращивать или купить в супермаркете, — он уже лет 10 на повестке и вряд ли пропадет, — отметил Антон Глухов.

Среди 400 опрошенных горожан Татарстана большинство (60,9%) сообщили, что имеют дачу, огород или садовый участок, где выращивают урожай. Надира Хасанова / realnoevremya.ru

Мнения татарстанцев о том, насколько выгодно выращивать свои овощи и фрукты, разделились примерно пропорционально. «Когда отвечают 50 на 50 — в социологии это попадание прямо в яблочко. Это значит, здесь происходит нерв народа. Мы можем выделить, что есть люди, которые приезжают на дачу отдыхать, а есть те, кто едет работать, потому что не могут иначе. Они содержат участки в идеальном порядке, хоть это им тяжело и здоровье уже не позволяет, но они ни одному сорняку не дадут прорасти», — заметил спикер.

Но то, что жителю города сегодня в любом случае нужна дача, считают многие опрошенные. В этом уверены 43,1%, с ними готовы согласиться еще 29,4%. Большинство мужчин и женщин ответили на вопрос утвердительно примерно одинаково, и только среди тех, кто ответил отрицательно, почти вдвое больше представителей сильного пола. Любопытен и другой факт: точно хотят иметь свой сад или дачу не столько пенсионеры (42,9%), сколько люди среднего возраста (44,9%).

— Садовый участок или дача для жителя города — это однозначно положительный момент, на все 300%. Тем более в нашу непростую сегодня турбулентную эпоху, когда цены на туризм и отдых в Турции и Египте зашкаливают. А при условии наличия дачи есть альтернатива и отдыху, и удаленной работе в загородной части Казани, — считает Павел Бойко, председатель Верхнеуслонской ассоциации садоводов.

Выгодно ли содержать дачу

Функция дач и приусадебных хозяйств за последние десятилетия значительно изменилась. «Лет 20—30 назад сады играли очень большую, значительную роль в снабжении населения, а сейчас их значение резко снизилось. Это касается и посадки картофеля, и других овощей. Если раньше малину, клубнику поставляли из местных садов, то сейчас это все больше привозная продукция с промышленных плантаций. Как сейчас некоторые шутят: лучший сад — это рынок», — приводит пример Рустем Шайахметов.

— В этом вопросе кто как себя настраивает. Если кто-то настроен на посадку картофеля, еще каких-то овощей и постоянно, не разгибая спины, работает, я считаю: это неправильно. В принципе, часть продуктов можно купить на рынке по более доступной цене. Это как с рыбалкой: человек столько всего накупил для нее и потратил бензин, что у него пойманная рыбка получается по цене 5 тысяч рублей за кг. Поэтому разумнее выращивать немного, для личного употребления, тогда это и выгодно, — считает Павел Бойко.

При этом для пожилого населения заветные «6 соток» все еще играют большую роль в жизни: «это и привычка, и желание этим заниматься». Хотя с экономической точки зрения овощи и фрукты гораздо выгоднее покупать, нежели выращивать.

— Почему сейчас резко сокращают поголовье скота в личных подворьях? Потому что конкурировать с высокотоварным производством сложно. Поэтому своего молока и мяса все меньше и меньше. С выращиванием ягод, фруктов так же, высокий уровень ручного труда. Но пенсионеры же свой труд не учитывают, только текущие затраты — семена, удобрения. А то, что все остальное они делают, — там реально расходов больше. Но для них дача важна, это их часть жизни, мировоззрение, — поясняет экономист.

При этом для пожилого населения заветные «6 соток» все еще играют большую роль в жизни: «это и привычка, и желание этим заниматься». Реальное время / realnoevremya.ru

У молодого поколения уже сформировался иной подход, молодежь едет за город отдыхать: «Сад превращается либо в пригородный дом или, если это рядом с населенным пунктом, на участке строят жилье для постоянного проживания. И эта тенденция будет нарастать».

Выращенное на даче — экологически безвредно и полезно?

Большинство татарстанцев считают наиболее важным посадить в саду томаты. Примерно половина опрошенных отдает предпочтение огурцам, картофелю и зелени. Среди фруктовых деревьев на первом месте — яблони, по ягодам лидирует клубника.

Почти две трети татарстанцев (66,4%) обязательно делают заготовки из выращенного урожая на зиму, и примерно пятая часть жителей закатывает не менее 20 трехлитровых банок. При этом в избытке закаток честно призналась почти половина опрошенных (46,7%). Несмотря на это, люди считают собственные консервы полезными для здоровья и экологическими чистыми.

— Сейчас используют различные химические препараты в саду, тот же навоз — вторая или третья группа опасности. Нам кажется, ну коровки, мы же их едим, они безопасны. На самом деле, навоз тоже опасный элемент. Если неправильно использовать как удобрение, это может привести к отравлениям. Кроме того, меня удивило, что так много людей считают, что заготовки полезны. Огромное количество сахара в варенье и соли в соленьях! Это раньше нужно было дотащить до зимы хоть какие-то продукты, чтобы не умереть с голоду. А потом люди переключились, что заготовленная на зиму продукция приносит пользу. Мне кажется, это можно поставить под сомнение, — считает Антон Глухов.

Знаменитый вопрос — лучше выращивать или купить фрукты и овощи в супермаркете — уже лет 10 на повестке и вряд ли пропадет. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперт сомневается и в безопасности некоторых продуктов. Многие опрошенные признались, что хранят заготовки по три года — навряд ли соленья за этот срок сохраняют свои полезные свойства. «Мне кажется, здесь больше вреда, чем пользы», — заключил собеседник издания.

Еще одна тенденция последних лет — активный съем дач на лето. Татарстанцы массово пользовались услугой еще во время пандемии и самоизоляции, но с тех пор такой образ жизни им пришелся по душе. Поэтому, даже дистанционно работая, многие стремятся переехать на лето на дачу, если условия позволяют.

Опрос: как татарстанцы воспринимают дачи и садовые участки

1. В Вашей семье в настоящее время есть дачный либо любой другой участок земли, на котором выращиваются сезонные ягоды, овощи, фрукты и зелень? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Да, есть

60,90%

Скорее есть

7,30%

Скорее нет

1,80%

Нет

29,10%

Затрудняюсь ответить

0,90%

2. Можно ли сказать, что в летнее время Вы на какое-то продолжительное время перебираетесь жить на дачу / за город? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Точно да

19,40%

Скорее да

4,60%

Скорее нет

14,80%

Точно нет

38,00%

Постоянно живу за городом

20,40%

Затрудняюсь ответить

2,80%

3. Есть ли смысл в 2024 году жителю города в Татарстане иметь свой дачный участок? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Точно да

43,10%

Скорее да

29,40%

Скорее нет

11,00%

Точно нет

6,40%

Затрудняюсь ответить

10,10%

Варианты

Женщины

Мужчины

Точно да

44,00%

41,90%

Скорее да

28,00%

32,30%

Скорее нет

9,30%

16,10%

Точно нет

6,70%

3,20%

Затрудняюсь ответить

12,00%

6,50%

Варианты

Средний возраст

Старше 55 лет

Точно да

44,90%

42,90%

Скорее да

26,50%

30,40%

Скорее нет

12,20%

8,90%

Точно нет

6,10%

7,10%

Затрудняюсь ответить

10,20%

10,70%

4. Дача лично для Вас — это в первую очередь работа или отдых? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Дача прежде всего работа

48,60%

Дача прежде всего отдых

40,20%

Затрудняюсь ответить

11,20%

Варианты

Женщины

Мужчины

Дача прежде всего работа

54,10%

36,70%

Дача прежде всего отдых

36,50%

50,00%

Затрудняюсь ответить

9,50%

13,30%

Варианты

Средний возраст

Старше 55 лет

Дача прежде всего работа

40,80%

57,40%

Дача прежде всего отдых

44,90%

35,20%

Затрудняюсь ответить

14,30%

7,40%

5. Какие дачные овощи Татарстана Вы считаете наиболее важными лично для себя? (Множественный выбор)

Варианты

Проценты

Огурцы

50,10%

Томаты

56,50%

Лук

39,80%

Кабачки

31,50%

Баклажаны

13,00%

Картофель

50,20%

Морковь

38,00%

Чеснок

33,30%

Капуста

23,10%

Перец

26,90%

Редис

21,30%

Свекла

26,90%

Горох

13,50%

Зелень (салат, укроп, петрушка и т. д.)

48,10%

Другое

7,40%

6. Какие дачные фрукты Татарстана Вы считаете наиболее важными лично для себя? (Множественный выбор)

Варианты

Проценты

Яблоко

73,80%

Груша

41,10%

Слива

39,30%

Алыча

6,50%

Абрикос

14,00%

Другое

13,10%

7. Какие дачные ягоды Татарстана Вы считаете наиболее важными лично для себя? (Множественный выбор)

Варианты

Проценты

Малина

53,80%

Смородина

47,20%

Жимолость

20,80%

Ирга

6,50%

Крыжовник

24,50%

Вишня

50,90%

Черешня

20,80%

Клубника

57,50%

Ежевика

19,80%

Гуми

0,90%

Шелковица

6,60%

Виноград

25,50%

Облепиха

17,00%

Барбарис

1,90%

Кизил

2,80%

Рябина

6,70%

Черника

14,20%

Брусника

2,80%

Шиповник

13,20%

Голубика

5,70%

Айва

3,60%

Другое

4,60%

8. В Вашей семье летом делаются заготовки собственных сезонных овощей, фруктов и ягод на зимний период (варенья, соленья, компоты)? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Точно да

66,40%

Скорее да

15,90%

Скорее нет

6,50%

Точно нет

10,30%

Затрудняюсь ответить

0,90%

9. Какой общий объем заготовок на зиму (варенья, соленья, компоты) в среднем подготавливается в Вашей семье за летний сезон? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Никакой

11,20%

Менее одной трехлитровой банки

4,70%

1—2 трехлитровые банки

4,70%

3—5 трехлитровых банок

16,80%

6—10 трехлитровых банок

18,70%

До 20 трехлитровых банок

19,60%

До 30 трехлитровых банок

4,70%

До 40 трехлитровых банок

2,80%

Более 50 трехлитровых банок

7,50%

Затрудняюсь ответить

9,30%

10. В Вашей семье случается переизбыток заготовленных на зиму овощей и фруктов (солений, варений и компотов)? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Да

46,70%

Нет

51,40%

Затрудняюсь ответить

1,90%

Варианты

Женщины

Мужчины

Да

45,90%

43,30%

Нет

52,70%

53,30%

Затрудняюсь ответить

1,40%

3,30%

Варианты

Средний возраст

Старше 55 лет

Да

54,20%

40,70%

Нет

43,80%

59,20%

Затрудняюсь ответить

2,10%

0,10%

11. Самостоятельно заготовленные на зиму соленья, варенья, компоты, сушеные и замороженные фрукты и овощи полезны для здоровья? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Точно полезны

58,50%

Скорее полезны

28,30%

Скорее не полезны

3,80%

Точно не полезны

0,90%

Затрудняюсь ответить

8,50%

Варианты

Женщины

Мужчины

Точно полезны

63,00%

50,00%

Скорее полезны

27,40%

30,00%

Скорее не полезны

5,50%

0,00%

Точно не полезны

0,00%

3,30%

Затрудняюсь ответить

4,10%

16,70%

Варианты

Средний возраст

Старше 55 лет

Точно полезны

54,20%

59,30%

Скорее полезны

33,20%

25,90%

Скорее не полезны

0,10%

7,40%

Точно не полезны

2,10%

0,00%

Затрудняюсь ответить

10,40%

7,40%

12. Лично Вы считаете получаемые на даче свежие овощи, фрукты и ягоды более экологически чистыми в сравнении с магазинными и рыночными аналогами? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Точно да

71,00%

Скорее да

20,60%

Скорее нет

1,90%

Точно нет

0,00%

Затрудняюсь ответить

6,50%

Варианты

Женщины

Мужчины

Точно да

74,30%

60,10%

Скорее да

18,90%

26,70%

Скорее нет

0,00%

6,70%

Точно нет

0,00%

0,00%

Затрудняюсь ответить

6,80%

6,70%

Варианты

Средний возраст

Старше 55 лет

Точно да

68,80%

76,40%

Скорее да

22,90%

16,40%

Скорее нет

2,10%

1,80%

Точно нет

0,00%

0,00%

Затрудняюсь ответить

6,30%

5,50%

13. По Вашему мнению, выращивание сезонной (местной) садово-огородной продукции жителями Татарстана способствует снижению общих цен на овощи, ягоды и фрукты в магазинах и на рынках в летне-осенний период? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Точно да

34,00%

Скорее да

23,60%

Скорее нет

18,90%

Точно нет

11,30%

Затрудняюсь ответить

12,30%

Варианты

Женщины

Мужчины

Точно да

32,90%

40,00%

Скорее да

24,70%

23,30%

Скорее нет

19,20%

16,70%

Точно нет

11,00%

6,70%

Затрудняюсь ответить

12,30%

13,30%

Варианты

Средний возраст

Старше 55 лет

Точно да

33,30%

33,30%

Скорее да

27,10%

20,40%

Скорее нет

14,60%

24,10%

Точно нет

10,40%

13,00%

Затрудняюсь ответить

14,60%

9,30%

14. В 2024 году в Татарстане с точки зрения затрат времени и денег имеет смысл заниматься выращиванием собственных овощей, фруктов и ягод? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Да, это выгодно

52,80%

Нет, не выгодно

32,10%

Затрудняюсь ответить

15,10%

Варианты

Женщины

Мужчины

Да, это выгодно

54,80%

46,70%

Нет, не выгодно

26,00%

50,00%

Затрудняюсь ответить

19,20%

3,30%

Варианты

Средний возраст

Старше 55 лет

Да, это выгодно

53,20%

50,90%

Нет, не выгодно

29,80%

34,50%

Затрудняюсь ответить

17,00%

14,50%

15. По Вашему мнению, в летние месяцы, когда Вы переключаетесь на потребление продуктов питания, выращенных на собственном участке, на сколько сокращается Ваша зависимость от магазинов и рынков? (Одиночный выбор / дачники)

Варианты

Проценты

Не переключаюсь на продукты с участка

9,50%

Зависимость не сокращается

16,30%

Сокращается менее чем на 5%

18,10%

Сокращается на 5—10%

3,70%

Сокращается на 10—20%

8,60%

Сокращается на 20—30%

8,70%

Сокращается на 30—50%

8,50%

Сокращается на 50—60%

2,90%

Сокращается на 60—70%

4,80%

Сокращается на 70—80%

2,00%

Сокращается на 80—90%

1,80%

Сокращается на 100%

1,90%

Затрудняюсь ответить

13,30%

16. Вы планируете сократить, увеличить или оставить на нынешнем уровне объем овощей, фруктов и ягод, выращиваемых на дачном участке? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Планирую сократить объем посадок на участке

17,30%

Планирую оставить все как есть

51,00%

Планирую увеличить объем посадок на участке

10,60%

Не выращиваю овощи, фрукты и ягоды

11,50%

Затрудняюсь ответить

9,60%

Варианты

Женщины

Мужчины

Планирую сократить объем посадок на участке

18,30%

13,30%

Планирую оставить все как есть

52,10%

50,00%

Планирую увеличить объем посадок на участке

8,50%

16,70%

Не выращиваю овощи, фрукты и ягоды

8,50%

16,70%

Затрудняюсь ответить

12,70%

3,30%

Варианты

Средний возраст

Старше 55 лет

Планирую сократить объем посадок на участке

20,80%

15,40%

Планирую оставить все как есть

52,10%

50,00%

Планирую увеличить объем посадок на участке

8,30%

13,50%

Не выращиваю овощи, фрукты и ягоды

12,50%

11,50%

Затрудняюсь ответить

6,30%

9,60%

17. Участки в СНТ за городом и садовая деятельность на них — это пережитки прошлого или актуальный вид полезного досуга? (Одиночный выбор)

Варианты

Проценты

Участки в СНТ — пережиток прошлого

12,40%

Актуальный вид полезного досуга

61,00%

Затрудняюсь ответить

26,70%

Варианты

Женщины

Мужчины

Участки в СНТ — пережиток прошлого

9,70%

20,10%

Актуальный вид полезного досуга

62,50%

60,00%

Затрудняюсь ответить

27,80%

19,90%

Варианты

Средний возраст

Старше 55 лет

Участки в СНТ — пережиток прошлого

14,60%

11,10%

Актуальный вид полезного досуга

52,10%

72,20%

Затрудняюсь ответить

33,30%

16,70%



*Методологический интернет-опрос по стратифицированной случайной выборке провело ИА «ПромРейтинг». Тема: «Восприятие использования участков для садоводства и огородничества в СНТ жителями городов Татарстана — 2024».

Опрос проводился среди 400 респондентов-горожан из Республики Татарстан в период с 21 по 28 июня 2024 года. Данные опроса репрезентативны по структуре пользования основными социальными сетями и отражают срез мнений наиболее активных пользователей основных социальных сетей. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 4,9% (95±4,9%). Помимо ошибки выборки, смещение в данные опроса могут вносить формулировки вопросов и дополнительные обстоятельства, сопутствующие анкетированию.

Василя Ширшова

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