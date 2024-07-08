День в истории 8 июля: Полтавская битва, закон о языках народов Татарстана, праздник семьи
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 8 июля 2024 года
Сегодня в России отмечают День семьи, любви и верности. Два года назад в Татарстане перестали действовать все антиковидные ограничения, 27 лет назад было принято новое положение о паспорте гражданина России, 315 лет назад русская армия победила в Полтавской битве. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В Казани пройдет последний день проекта «Большие семейные выходные». В Национальном музее пройдет акция «Напиши письмо родным»: можно будет отправить открытку близким в любую точку России. Основным событием дня станет проект «Семь историй». Это выставка личных историй волонтеров музея, рассказанная через семейную реликвию.
Кто родился: физик Петр Капица и летчик Михаил Девятаев
- 1838 — немецкий конструктор дирижаблей Фердинанд Цеппелин (скончался 8 марта 1917 года). «Цеппелин» был построен в 1905 году. Военные дирижабли Цеппелина применялись в первой мировой войне 1914–1918 годов. Последний пассажирский дирижабль конструкции Цеппелина, «Гинденбург», был построен в 1936 году и совершил 63 полета.
- 1839 — американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров Джон Рокфеллер (скончался 23 мая 1937 года). В 1870 году он создал знаменитую нефтяную компанию «Стандарт Ойл», которая впоследствии стала первым и крупнейшим трестом Америки и контролировала 95% нефтедобычи страны. Рокфеллер стал первым человеком в мире, чье состояние перевалило за миллиард долларов.
- 1842 — русский изобретатель Николай Бенардос (скончался 21 сентября 1905 года). Самым важным изобретением, принесшим ему мировую славу, стал разработанный в 1882 году способ электродуговой сварки. Бенардосу принадлежит один из первых проектов ГЭС переменного тока на реке Неве.
- 1892 — советский авиаконструктор Николай Поликарпов (скончался 30 июля 1944 года). Он создал первый советский истребитель И-1 (ИЛ-400), ставший первым в мире истребителем — свободонесущим монопланом. Чуть позже под руководством Поликарпова был создан самолет-разведчик Р-1. А его разведчик Р-5 получил широкую известность в связи со спасением экспедиции парохода «Челюскин». В 1929 году конструктор был арестован по обвинению за «участие в контрреволюционной вредительской организации» и направлен на работу в тюремное КБ. Здесь им был создан истребитель И-5, после демонстрационного полета которого перед Сталиным Поликарпов был амнистирован.
- 1893 — немецкий врач-психиатр, основатель гештальт-терапии Фриц Перлз (скончался 14 марта 1970 года). Начала своего собственного терапевтического подхода он сформулировал в книге «Гештальт-терапия». Позже был организован Нью-Йоркский институт гештальт-терапии, центр которого находился в квартире Перлза. В 1969 году Перлз перебрался в Британскую Колумбию, где на острове Ванкувер основал гештальт-общину.
- 1894 — советский физик, Нобелевский лауреат Петр Капица (скончался 8 апреля 1984 года). Он занимался исследованиями в области физики низких температур, техниками для получения импульсных сверхсильных магнитных полей. Капица написал работы по физике плазмы, создал ожижители водорода и гелия, установку низкого давления для промышленного получения кислорода из воздуха.
- 1895 — советский физик, Нобелевский лауреат Игорь Тамм (скончался 12 апреля 1971 года). Выдающийся физик-теоретик. Основные направления научного творчества Тамма относятся к квантовой механике, физике твердого тела, теории излучения, ядерной физике, физике элементарных частиц, а также к решению ряда прикладных задач. Совместно с Франком он описал движение частиц в среде со скоростью, превышающей скорость света в этой среде (эффект Вавилова-Черенкова), за что в 1958 году получил Нобелевскую премию.
- 1908 — американский политик Нельсон Рокфеллер (скончался 26 января 1979 года). Внук нефтяного магната Джона Рокфеллера. После отставки Ричарда Никсона в 1974 его вице-президент Джеральд Форд стал президентом, а на свой старый пост назначил Нельсона Рокфеллера. На протяжении долгого времени он был эффективным губернатором крупнейшего штата.
- 1915 — советский актер Николай Крюков (скончался 17 апреля 1993 года). Он снимался в таких известных фильмах, как «Поднятая целина», «Земля Санникова», «Бронзовая птица», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Остров сокровищ» и других.
- 1917 — Герой Советского Союза, летчик-истребитель Михаил Девятаев (скончался 24 ноября 2002 года). Хотя он и родился в Мордовии, его жизнь была связана с Казанью — здесь в 1938 году он окончил Казанский речной техникум. В столице Татарстана в честь Михаила Девятаева названа улица, а в 2021 году вблизи речного порта высадили 12 деревьев в память о герое. Традицию высаживать их в честь близких людей много лет назад заложил сам Девятаев, который сажал деревья во дворе своего дома по ул. Сеченова, 5, когда в семье рождались дети или внуки.
- 1920 — татарский писатель-фантаст и ученый Джавад Тарджеманов (скончался 9 марта 1995 года). По образованию он был инженером-химиком и получил звание заслуженного деятеля науки и техники ТАССР, однако параллельно с наукой занимался и писательской деятельностью. Среди выдающихся его произведений — романы «Серебряная подкова», «Юность Лобачевского» и «Геометрия богов». Некоторые его работы можно найти на английском и французском языках.
- 1938 — советский и российский актер Андрей Мягков (скончался 18 февраля 2021 года). В числе других известных работ Мягкова в кино — — роли в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Братья Карамазовы», «Дни Турбинных», «Гараж», «Гонки по вертикали», «Жестокий романс» и других.
- 1951 — американская актриса Анжелика Хьюстон. Наибольшую известность принесла ей роль Мортиши в фильме «Семейка Адамс».
Кто скончался: писатели Александр Грин и Иван Лажечников
- 1869 — автор первых русских исторических романов Иван Лажечников (родился 25 сентября 1792 года). Уже в 15 лет он поместил в «Вестнике Европы» очерк «Мои мысли». В 1826 году, выйдя в отставку с военной службы, он начинает работу над романом «Последний Новик», принесшим ему славу писателя, автора исторических романов. Его перу принадлежат автобиографическая повесть «Черненькие, Беленькие и Серенькие», «Заметки для биографии Белинского», «Материалы для биографии Ермолова».
- 1932 — русский писатель Александр Грин (родился 23 августа 1880 года). В период с 1920 по 1932 год написаны его лучшие произведения, в том числе и знаменитая повесть «Алые паруса». В 1930 году Грин переехал в Старый Крым, где работал над романами «Дорога в никуда» и «Недотрога». А маршрут, которым писатель ходил в гости к поэту Максимилиану Волошину в Коктебель, известен как «тропа Грина».
- 1994 — основатель и первый глава Северной Кореи Ким Ир Сен (родился 15 апреля 1912 года). В конце 1930-х годов он бежал в СССР, где был принят на службу в Советскую армию. В 1942 году ему присвоили звание капитана Красной армии, и он руководил батальоном 88-й Хабаровской стрелковой бригады. В 1948-м при активной поддержке Советского Союза Ким Ир Сен стал премьер-министром созданной КНДР и главой коммунистической Трудовой партии Кореи. В 1998 году он был объявлен Вечным Президентом. Тело вождя находится сейчас в мавзолее мемориального комплекса «Кымсусан».
- 2000 — футуролог, основатель трансгуманистического движения Ферейдун М. Эсфендиари, известный как FM-2030 (родился 15 октября 1930 года). Он заложил фундамент трансгуманизма своими книгами Optimism One, Up-Wingers и Telespheres.
Праздники: День семьи, любви и верности
- Всемирный день борьбы с аллергией. Он отмечается с 2005 года по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии. Понятие «аллергия» появилось в медицинской терминологии в 1906 году, а его авторство приписывают австрийскому педиатру Клеменсу Фон Пирке. Сегодня это одно из наиболее распространенных заболеваний в мире: согласно данным ВОЗ, аллергией страдают около 40% населения Земли.
- День семьи, любви и верности в России. Праздник связан с историей о покровителях семьи и брака у православных христиан — муромском князе Петре и его жене Февронии, живших в XIII веке. По легенде они умерли вместе в этот день (25 июня по старому стилю) в 1228 году. Похоронили их в разных местах, но тела супругов неведомым образом оказались в одном гробу, что расценили как чудо. Петра и Февронию канонизировали на церковном соборе 1547 года. Впервые на всероссийском уровне День семьи, любви и верности отмечали в 2008 году. Ежегодно в этот день супругам, прожившим вместе 25 и более лет, вручают медали «За любовь и верность», а на родине главных героев праздника, в Муроме, проходят театральные представления и реконструкции сцен из жизнеописания Петра и Февронии.
- День Зенитных ракетных войск ВС России. Появление зенитных ракетных войск стало закономерным развитием артиллерии. Уже в начале 1950-х начали формироваться первые зенитно-ракетные части в системе ПВО. 1 мая 1960 года одна из советских зенитных ракет комплекса С-75 сбила разведывательный самолет У-2 ЦРУ США, совершавший регулярные полеты над территорией СССР на запредельной для средств советской ПВО высоте. Начиная с этого момента, безнаказанные полеты над территорией Советского Союза стали невозможны.
События в истории: почетное звание и орден «Мать-героиня», закон о языках народов Татарстана
- 52 год до н.э. — Юлий Цезарь установил контроль над территорией Лютеции (нынешнего Парижа). В 5-м веке нашей эры Париж был захвачен франками. Со вступлением на французский престол династии Капетингов город стал столицей Франкской империи. Средневековый Париж особым блеском не отличался, и его развитие началось в эпоху Наполеона.
- 1497 — экспедиция Васко да Гамы покинула Лиссабон, чтобы совершить плавание в Индию вокруг Африки.
- 1709 — русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении. Эта победа знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила ее исход в пользу России. Именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии.
- 1944 — Президиум Верховного Совета СССР учредил почетное звание и орден «Мать-героиня», а также ордена «Материнская слава» и «Медаль материнства». Звание и орден «Мать-героиня» были введены в качестве награды матерям, родившим и воспитавшим не менее 10 детей, а орденами «Материнская слава» при аналогичных условиях награждались матери семи-девяти детей, а «Медалью материнства» — пять и шесть детей.
- 1974 — Центральный комитет КПСС выпустил постановление «О Байкало-Амурской железнодорожной магистрали». Основная часть ее постройки пришлась на 1974—1984 годы, протяженность железной дороги составила 4 324 км.
- 1978 — в музее современного искусства в Рио-де-Жанейро по неизвестной причине (из-за зажженной сигареты или короткого замыкания) начался сильный пожар, уничтоживший 90% произведений. Среди них были картины Пабло Пикассо, Жоана Миро, Сальвадора Дали, Эрнста, Пауля Клее, Диего Риверы, Рене Магритта, Ивана Серпы, Давида Сикейроса, Манабу Мабе, Хоакина Торреса Гарсии.
- 1980 — в Алма-Ате произошла крупнейшая авиакатастрофа самолета Ту-154. По официальной версии, крушение произошло из-за внезапного атмосферного возмущения и сильного попутного ветра при взлете. Вследствие этого самолет резко накренился, несмотря на удачное исправление бокового наклона, предотвратить потерю высоты так и не удалось. На борту вместе с экипажем находилось 166 человек, спастись никому не удалось.
- 1992 — Верховным советом РТ был принят закон «О языках народов Республики Татарстан». Он позволяет сохранить все условия для сохранения и развития родного языка для каждого народа и равные права для них.
- 1997 — было принято новое положение о паспорте гражданина Российской Федерации. С того дня документ, удостоверяющий личность, россияне получают по достижении 14, а не 16 лет. Это, в частности, означает, что ребенок теперь может заниматься любой интеллектуальной деятельностью в качестве правообладателя и может открывать вклады в банке.
- 2022 — в Татарстане перестали действовать все антиковидные ограничения. В этот день приостановили действие постановления Кабмина от 19 марта 2020 года №208 «О мерах по предотвращению распространения в РТ новой коронавирусной инфекции». Решение приняли в связи с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19.
- 2022 — в столице Татарстана объявили победителей Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети Казани и прилегающей территории. Первое место жюри присудило двум проектам — Айвара Саттарова (эскиз №8) и архитектурного бюро Ginzburg Architects (эскиз №15).
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