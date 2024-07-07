В Санкт-Петербурге из-за погоды объявили желтый уровень опасности

Фото: Максим Платонов

В Санкт-Петербурге с 12.00 до 21.00 в связи с непогодой объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

По данным Росгидрометцентра, порывы ветра могут достигать 15—20 м/с, при грозе — 23м/с.

С 19.00 до 23.00 ожидаются грозы и дожди, местами — ливни и град.

Жителей города попросили соблюдать осторожность, а водителям — по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, четыре самолета, направлявшихся в Пулково, ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Еще 13 рейсов задерживаются.