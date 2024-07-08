Издательская группа «Альпина» запускает сервис цифровых книг «Альпина.Плюс»

Издательская группа «Альпина» анонсировала запуск собственного сервиса цифровых книг «Альпина.Плюс». Основной моделью монетизации проекта станет подписка. Инвестиции в проект составляют около 30 млн рублей, однако сроки окупаемости пока не раскрываются.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме. Подписчики получают доступ к более чем 9 тыс. электронных и аудиокниг, а также свыше 800 текстовых и аудиосаммари (краткое изложение ключевых идей книг). Также на платформе доступен контент для развития soft skills: мини-курсы, записи вебинаров с авторами, статьи от экспертов и другие материалы. Все цифровые книги издательской группы, включенные в портфель «Альпина.Плюс», также доступны на других сервисах цифровых книг. В будущем «Альпина» планирует распространять часть новых книг в электронном и аудиоформате на своем сервисе на эксклюзивных условиях.

Издательская группа уже развивает корпоративную библиотеку Alpina Digital для b2b-клиентов, сотрудничая с такими компаниями, как Metro и Hilti. В 2023 году выручка ООО «Альпина диджитал» выросла на 40% по сравнению с 2022 годом и составила 442 млн рублей, чистая прибыль — 85,8 млн рублей. Высокий спрос на книги «Альпины» среди b2b-клиентов подтолкнул холдинг к запуску подписки для широкой аудитории.

В 2023 году выручка от подписок составила 24,5% рынка цифровых книг, который достиг 14,2 млрд рублей. Jukka Aalho на Unsplash

По данным исследования J’son & Partners Consulting, в 2023 году выручка от подписок составила 24,5% рынка цифровых книг, который достиг 14,2 млрд рублей. Все ключевые игроки рынка цифровых книг, такие как ГК «Литрес», «Букмейт» и «Строки», уже предлагают подписку.

Эксперты отмечают, что у «Альпины» сильное b2b-предложение на рынке цифровых книг, поэтому запуск b2c-сервиса логичен и закономерен. Однако новому сервису будет сложно конкурировать с уже действующими игроками. Для успешного развития потребуется привлечение стратегического инвестора, который обеспечит инвестиции в технологическую платформу и продвижение. Это позволит снизить стоимость подписки за счет масштабирования базы пользователей.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова