Президент подписал закон об отмене обязательного предъявления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, сообщает РИА «Новости».

Теперь полис ОСАГО не входит в список документов, которые обязательно предъявлять для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Также владелец может подать заявление в ГИБДД о снятии авто с учета, в случае если машина находится в розыске после кражи или угона.

В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении порядка регистрации транспортных средств. Теперь прежний владелец сможет снять автомобиль с учета в тот же день, в который он его продал, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса.