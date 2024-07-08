Президент подписал закон об отмене обязательного предъявления полиса ОСАГО при регистрации автомобиля
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства, сообщает РИА «Новости».
Теперь полис ОСАГО не входит в список документов, которые обязательно предъявлять для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Также владелец может подать заявление в ГИБДД о снятии авто с учета, в случае если машина находится в розыске после кражи или угона.
В конце июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об изменении порядка регистрации транспортных средств. Теперь прежний владелец сможет снять автомобиль с учета в тот же день, в который он его продал, если договор купли-продажи оформлен через «Госуслуги» или с помощью нотариуса.
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