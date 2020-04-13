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В России разработали еще один препарат от коронавируса

18:28, 13.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России разработали еще один препарат от коронавируса
Фото: pixabay.com

В России разработали еще один препарат для лечения коронавируса. Он уже тестировался в ряде стран.

Клинические испытания начнутся через 10—12 дней, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ранее российские медики доказали противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19. Он полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в культуре клеток в концентрации два микрограмма на литр.

ОбществоМедицина
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