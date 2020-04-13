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В Татарстане выявили 11 новых случаев COVID-19

10:48, 13.04.2020 2
В Татарстане выявили 11 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане выявили 11 новых случаев COVID-19. Из них 4 случая завозные, 7 — контактные.

Двух человек госпитализировали, 9 проходят лечение на дому, сообщает республиканский оперштаб.

Коронавирус нового типа выявили у двоих заболевших в возрасте от 18 до 30 лет, пятерых человек в возрасте от 30 до 50, троих в возрастной группе от 50 до 60 и одного в возрасте от 60 до 70 лет.

Три новых случая COVID-19 выявили в Казани, 2 — в Пестрецах, 1 — в Азнакаевском районе, 3 — в Челнах и два — на Высокой Горе.

Всего в республике 84 подтвержденных случая заражения. За последние сутки в России диагностировано 2558 новых случаев заболевания коронавирусом.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:25
    Один только наивный вопрос, почему с учетом того что у пациентов выявлен коронавирус, их не поместили в больницу под присмотр врачей, а оставили дома?
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  • Анонимно 11:36
    да потому что места нет в бльнице, не догадывался?
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